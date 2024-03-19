Rus sporcular Olimpiyat açılışına katılamayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde bugün Rus ve Belaruslu sporcuların Paris'te 26 Temmuz'da başlayacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılımını görüştü. Toplantıdaki müzakereler sonrasında Rusya'dan ve Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'tan Olimpiyatlar'a katılan sporcuların açılış geçidinde yer almaması kararlaştırıldı.

Ancak sporculara Sen Nehri üzerinde gerçekleşecek olan töreni izleme şansı verileceği belirtildi. Komite, sporcuların 11 Ağustos'ta düzenlenecek kapanış törenine katılıp katılamayacağını daha sonra kararlaştıracak.

Rus ve Belaruslu sporculara uygulanan diğer kısıtlamalar

Yarışlara katılabilecek Rus ve Belaruslu sporculara başka kısıtlamalar da uygulanıyor. Atletlerin yarışlara kendi ülkelerinin bayrakları ile değil, tarafsız bayrak altında katılmalarına izin verilecek. Madalya kazanmaları durumunda ulusal marşları da Paris'te çalınmayacak. Bu ülkelerin ulusal sembollerinin tümünün olimpiyat stadyumlarında taşınmasına da yasak getirildi.

Ayrıca bu ülkelerden sporcular takım olarak oyunlara katılamayacak, sadece bireysel yarışan sporcular müsabakalarda varlık gösterebilecek. Rus ve Belaruslu sporcuların kazandığı madalyalar, ülkelerin toplam galibiyetlerine göre listelenen madalya tablosunda yer almayacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Lozan'daki merkezi Fotoğraf: Laurent Gillieron/KEYSTONE/picture alliance

Organizatörler, bu ay başında Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ardından yine Paris'te engelli sporcular için düzenlenecek olan Paralimpik Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da Rus ve Belaruslu oyuncuların yarışacağını, ancak açılış törenine katılamayacaklarını duyurmuştu.

Uygulanan güvenlik önlemleri

Rus ve Belaruslu sporcular için ayrı bir güvenlik prosedürü de uygulanıyor. Sporcuların herhangi bir ordu ya da güvenlik örgütleri ile bağlantıları olup olmadığı ilgili kurumlar tarafından incelendi. Paris'e gelecek olan sporcuların Ukrayna'daki savaşı aktif olarak desteklememiş olmaları gerekiyor.

Olimpiyat Komitesi nezdinde oluşturulan üç kişilik inceleme komisyonundan sporcuların koşullara uyup uymadığını garanti etmesi isteniyor. Bu koşulları 36 Rus ve 22 Belaruslu sporcunun yerine getirdiği belirtiliyor.

Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Stanislaw Posdnyakov ise bu kısıtlamaların "hukuka aykırı, adaletsiz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Rusları olimpiyatları boykot etmeye çağırdı. Ukrayna ise Rus sporcuların propaganda kampanyası endişesi ile kısıtlı koşullar altında da katılımına karşı çıkıyor.

dpa,AP/HS,BK

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