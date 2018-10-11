Rus Ortodoks Kilisesi Fener ile bağlarını kopardı

Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılıp bağımsız olmak için yaptığı talebin geçen hafta Fener Rum Patrikhanesi tarafından kabul edilmesi üzerine, Moskova'daki kilise İstanbul'daki patrikhane ile tüm bağlarını koparma kararı aldı.

Rus Ortodoks Kilisesinin dış ilişkiler sorumlusu metropolit Hilaryon, kararı kilisenin Minsk'te gerçekleştirdiği toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu karar artık Moskova'daki kiliseyle İstanbul'daki patrikhaneden papazların birlikte dini hizmet veremeyeceği ve ibadet edenlerin de birlikte komünyon ayinine katılamayacağı anlamına geliyor.

Hilaryon, Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı açıklamada, "tamamen hizipçiliğe ortak olmakla" suçladığı Fener Rum Patrikhanesinin geçen hafta verdiği kararı tanımadıklarını söyledi. Rus metropolit, yasa dışı olarak tanımladığı bu kararın kendilerine başka bir seçenek bırakmadığını sözlerine ekledi.

Moskova, Kiev Patriği Filaret'i hizipçi olarak görüyor. İstanbul'daki patrikhane de 1990'lı yıllardan beri Moskova'nın bu tutumunu destekliyordu. Ancak Fener Rum Patrikhanesi geçen hafta aldığı kararla, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılmak için yaptığı talebi kabul etti.

Kiev, alınan kararı, Moskova'nın iç işlerine karışmasının önüne geçilmesi için atılmış bir adım olarak nitelemişti. Rus Ortodoks Kilisesi ise Hristiyanlık'ta son bin yıl içinde yaşanan en büyük bölünme olarak tanımlamıştı.

Giderek artan gerginlik

Ukrayna'da uzun yıllar nüfuz sahibi olan Moskova'daki patrikhane, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından bu yana Kiev Patrikhanesi ile sorun yaşıyor. Moskova ile Kiev arasındaki dini anlaşmazlık, Rusya'nın 2014'teki Kırım işgali ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan ayrılıkçı çatışmalar sonrası gerilen ilişkiler nedeniyle daha da derinleşmişti. Kiev, Rus Ortodoks Kilisesini, yayılmacı politikalarını ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği desteği meşrulaştırmak isteyen Kremlin'e alet olmakla suçluyor.

Moskova daha önce de 1996 yılında Estonya'daki kilise konusunda yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile bağlarını koparmıştı.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,BK

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