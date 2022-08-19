RSF’den gazetecilere saldırı ve tehditlere kınama

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Alman temsilciliği, Türkiye’de son dönemde özellikle milliyetçilerin medya mensuplarına yönelik artan saldırı ve tehditlerini kınadı. RSF Almanya sorumlusu Christian Mihr, yaklaşan seçimlere işaret ederek, "Saldırıların AKP ve MHP’nin ilk kez büyük şehirleri kaybettiği 2019 yerel seçimlerinde deneyimlediğimiz gibi gazetecilere yönelik yeni bir şiddet dalgasının habercisi olmasından endişe ediyoruz" diye konuştu.

En son YouTube kanalı Sokak Kedisi için sokak röportajları yapan Ebru Uzun Oruç, 14 Ağustos’ta İstanbul’da eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğramıştı. Oruç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 2 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyet’teyiz" diye yazmıştı.

Oruç'un Kadıköy’de yaptığı sokak röportajında vatandaşlara MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik görüşlerini sorduğu esnada, röportaj verenlerden birinin Bahçeli’yi eleştirmesi üzerine MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ünlütürk, Twitter hesabından Oruç’u tehdit etmişti. Ünlütürk, Oruç’un paylaşımını alıntılayarak, "İşaret küpesi yok!. Sahibi belli değil muhtemelen kısırlaştırılmamış… Bu sokak kedisi kısırlaştırılmalı!…” diye yazmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan üç şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Oruç, sosyal medya hesabından, “Bilinmelidir ki, bu saldırı sadece Sokak Kedisi ekibine yapılmamış, halkın konuşma ve fikir özgürlüğü hedef alınarak, ülkemizdeki tüm basın mensuplarına yapılmıştır! Basının susturulması halkın söz hakkının elinden alınması demektir!” diye yazmıştı.

Oruç’a yapılan saldırıdan yalnızca birkaç gün önce gazeteci Latif Şimşek, Demokrat Partili milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının saldırısına uğramıştı.

"MHP basını hedef alıyor"

RSF’nin açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun BirGün gazetesini hedef göstermesi ve MHP'nin "parti aleyhine yayınlar yapmakla” eleştirdiği HaberTürk’ü hedef alması da son dönemde gazetecilere yönelik artan tehditlere örnek olarak gösterildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kanal sahibi Turgay Ciner’i hedef gösteren paylaşımlarda bulunmuştu.

Yalçın, 3 Ağustos’ta yaptığı paylaşımlarda, “Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır. Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

RSF: Seçimleri yakından izleyeceğiz

“Türkiye’de oldukça toksik bir ortam var” diyen Mihr, RSF’nin bu nedenle hala iddianame bekleyen tutuklumedya mensupları için de endişeli olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, sürgünde olan gazetecilerin daha önce olduğu gibi milliyetçilerin hedefi olabileceğine de dikkat çeken Mihr, “Geçmişte yaşanan saldırılar nedeniyle bu seçimleri de yakından takip edeceğiz diye konuştu.

DW/SÖ,HT