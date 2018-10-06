 Romanya’da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum geçersiz | AVRUPA | DW | 08.10.2018

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AVRUPA

Romanya’da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum geçersiz

Romanya’da eşcinsel evliliklerin gelecekte yasallaşması ihtimaline karşı anayasada değişiklik öngören referandumda “evet” oyu kullananların oranı yüzde 92 olsa da referandum, düşük katılım nedeniyle geçersiz sayıldı.

Romanya'da iki gün süren referandumda yaşlı bir seçmen oy kullanıyor

Romanya'da iki gün süren referandumda yaşlı bir seçmen oy kullanıyor

Romanya’da eşcinsel evlilikleri yasallaştırma girişimlerinin önüne geçmek için hafta sonu düzenlenen anayasa değişikliği referandumu düşük katılım nedeniyle geçersiz sayıldı. Yaklaşık 19 milyon kayıtlı seçmenin sadece beşte biri sandığa gittiği için referandumun geçerli olması için gereken yüzde 30'luk katılım oranına erişilemedi.

Ancak sandığa gidenlerin neredeyse yüzde 92'si Romanya Anayasası'na göre "aile" tanımını "eşlerin birlikteliği" ifadesinden "erkek ile kadının birlikteliği" ifadesine dönüştürmeyi hedefleyen değişikliğe "evet” dedi. Sandığa giden 3 milyon 700 bin seçmenin sadece 242 bini referandumda "hayır” oyu kullandı.

Romanya Ortodoks Kilisesi Patriği Daniel, referandumda oy kullanırken

Romanya Ortodoks Kilisesi Patriği Daniel, referandumda oy kullanırken

"Kutsal aile kavramını savunmaya devam

Referandumun ardından açıklama yapan Romanya Ortodoks Kilisesi, “Tanrının kutsadığı aile kavramını savunmaya devam etme” çağrısı yaptı. Kilise aynı zamanda geçersiz sayılan referandumun sonuçlarını, "umut edip daha çok çalışmamız gerektiğini gösteren kısmi bir zafer” olarak yorumladı.

Romanya'da LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseks) hakları savunuculuğu yapan Accept organizasyonu ise sonuçları, halkın "Romanya’nın demokratik değerlere bağlı kalmasını istediğini” gösterdiğini ifade etti.

İkinci sınıf vatandaş endişesi

Eşcinsellere evlilik veya yasal birliktelik hakkı tanımayan Avrupa Birliği üyesi Romanya'da anayasa değişikliği referandumu muhafazakâr grupların girişimi ve Romanya Ortodoks Kilisesi'nin desteği üzerine referanduma taşınmıştı.

Yasaya karşı çıkanlar, referandum ile yapılmak istenen değişikliğin LGBTİ bireylerin kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmelerine yol açabileceğini ve geleneksel olmayan aile yapılarının ayrımcılığın hedefi haline getirebileceğini savunuyordu.

AP,AFP/DBN,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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