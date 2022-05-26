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Ukrayna'dan buğday ithal edilememesi küresel çapta gıda krizi yaratıyorFotoğraf: Genya Savilov/AFP/Getty Images
EkonomiTürkiye

Reuters: Ukrayna tahılının ihracatı için Türkiye devrede

1 saat önce

Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarının kullanılamaması nedeniyle depolarda bekleyen ve küresel gıda krizinin büyümemesi adına ihtiyaç durulan milyonlarca ton tahılın taşınması için farklı girişimler başlatıldı.

https://www.dw.com/tr/reuters-ukrayna-tah%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n-ihracat%C4%B1-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiye-devrede/a-61941514

Ankara'nın, Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden ihraç edilebilmesi için Moskova ve Kiev ile müzakereler halinde olduğu bildirildi. Reuters haber ajansına konuyla ilgili bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Türkiye, Ukrayna tahılının ihracatı için hem Rusya, hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye üzerinden açılacak bir koridorla bu tahılın hedeflenen pazarlara ulaşmasına yönelik bir talep var. Müzakereler devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanları, Rusya'nın bu ülkeye yönelik saldırılarını başlattığı Şubat ayından bu yana kullanılamıyor ve limanlardaki depolarda 20 milyon tondan fazla tahıl olduğu belirtiliyor. Rusya ile birlikte küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini Ukrayna'dan tahıl ihracatı yapılamaması nedeniyle küresel çapta gittikçe büyüyen bir gıda krizi yaşanıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batı'nın ülkesine yönelik bazı yaptırımları kaldırması karşılığında Moskova'nın gıda taşıyan gemiler için koridor açmaya hazır olduğunu dile getirmişti. 

Almanya da destek vermeye hazır

Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn), Ukrayna'nın tahıl ihracatına destek vereceğini duyurdu. Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuya dair açıklamalarda bulunan Deutsche Bahn (DB) Cargo Yönetim Kurulu Başkanı Sigrid Evelyn Nikuta, "Dünyanın bazı bölgelerinde yaşanması muhtemel olan açlık krizi ve milyonlarca ton Ukrayna tahılının ihracatına olan ihtiyaç nedeniyle, Almanya hükümeti ile birlikte DB Cargo olarak biz daha fazla iş üstlenip daha çok nakliye tren seferi organize edeceğiz" dedi.

"Şirket olarak sosyal sorumluluğumuz gereği yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz" ifadelerini kullanan Nikuta, DB Cargo'nun Polonya ve Romanya'da kendine bağlı şirketler araçılığıyla halihazırda her gün çeşitli limanlara tahıl taşıyan çok sayıda tren seferi organize ettiğini bildirdi. Sigrid E. Nikuta, bir sonraki adımın Ukrayna'nın tarım ihracatının artırılması olacağını ve hedeflerinin Kuzey Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'deki limanlara kalıcı bağlantılar kurmak olduğunu ifade etti.  

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre Ukrayna'daki depolarda şu an ihraç edilmeyi bekleyen toplam 25 milyon ton tahıl bulunuyor. Karadeniz'deki limanları Rus ablukası altında olduğu için ihracatını buradan yapamayan Kiev, acil bir biçimde alternatif rotalar arıyor.

Reuters,AFP / ET,JD

 

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