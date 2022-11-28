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Fotoğraf: BAKR ALKASEM/AFP
PolitikaTürkiye

Reuters: Suriye'ye kara harekâtı birkaç güne başlayabilir

19 dakika önce

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, TSK'nın Suriye'deki YPG hedeflerine yönelik kara operasyonu için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu, harekât için Cumhurbaşkanının emrinin beklendiğini söyledi.

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Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara operasyonu için birkaç gün içinde hazır olacağını belirtti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen hazır duruma gelmesi için sadece birkaç güne daha ihtiyacı var" diyen üst düzey bir Türk yetkili, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıdan birkaç gün sonra Türkiye destekli Suriyeli muhalif grupların da böyle bir operasyon için hazır hâle geldiğini kaydetti.

"Operasyonun başlaması çok zaman almaz" ifadesini kullanan yetkili, "Sadece Cumhurbaşkanı'nın emrine bağlı" diye ekledi.

Söz konusu yetkili, Menbiç, Kobani ve Tel Rıfat'ı hedef alan bir kara operasyonunun, Türkiye ve Suriyeli müttefiklerinin 2016 yılından beri kontrol altına alınan bölgeler arasında bağlantı kurulabilmesi için zorunlu olduğunu söyledi.

Yetkili, Ankara'nın askeri faaliyetleriyle ilgili olarak Moskova ve ABD ile de temas hâlinde olduğunu sözlerine ekledi.

Ajansa konuşan bir başka Türk yetkili de "Tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu, şu an sadece siyasi bir karar" açıklamasında bulundu.

Taksim'deki patlamadan YPG'yi sorumlu tutan Ankara, bu saldırıdan bir hafta sonra Suriye'deki YPG hedeflerini havadan vurmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,23 Kasım'da yaptığı açıklamada, "en uygun olan vakitte" karadan da Suriye'nin kuzeyinin vurulacağını belirtmişti.

DW,rtr/CÖ,BK

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