Reuters: Esad, Erdoğan ile görüşme önerisini reddetti

Reuters, üç kaynağa dayandırdığı haberinde Esad'ın, Rusya'nın Erdoğan ile görüşme önerisini reddettiğini öne sürdü. Bir kaynak, Suriye'nin dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeye de karşı olduğunu aktardı.

Reuters, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad'ın bir araya gelmesi için Rusya'nın gösterdiği çabalara Suriye'nin karşı çıktığını iddia etti.

Reuters, Erdoğan ve Esad arasındaki olası bir görüşme konusunda Suriye'nin tavrını bilen üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Esad'ın Erdoğan ile bir araya gelmesi yönünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisini reddettiğini öne sürdü.

Kaynaklardan ikisi, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde, özellikle de Ankara'nın yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri dönmeleri hedefini gündeme getirmesi halinde, Şam'ın böyle bir görüşmenin Erdoğan'a destek anlamına geleceğini düşündüğünü söyledi.

Suriye, bakanlar düzeyinde de görüşmeye karşı

"Erdoğan'a neden bedavadan bir zafer hediye edilsin? Seçimlerden önce yakınlaşma olmayacak" diyen kaynaklardan biri, Suriye'nin dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme fikrini reddettiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın önerisi hakkında bilgi sahibi olan bir diplomat olan üçüncü kaynak ise Suriye'nin "somut bir şey getirmediği takdirde böyle bir görüşmeyi yararsız gördüğünü ve şimdiye kadarki taleplerinin Türk birliklerinin tamamen geri çekilmesi" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin konuya yaklaşımını bilen kaynak ise Erdoğan ile Esad arasında bir görüşmenin "çok uzak olmayan bir gelecekte" mümkün olabileceğini ifade etti.

"Putin'in yavaş yavaş bunun yolunu hazırladığını" belirten kaynak, "Bu, Suriye için büyük bir değişimin başlangıcı olur, Türkiye için de çok olumlu etkileri olur. Birçok alanda gerginlik olduğu düşünülürse, Rusya da bundan faydalanır" şeklinde konuştu.

Esad'ın ülkedeki savaşı kendi lehine çevirmesine yardım eden Rusya, artık Suriye'de siyasi bir çözüm istediğini belirterek, Esad ve Erdoğan'ı bir araya getirmek için çaba gösteriyor.

Son zamanlarda Suriye ile yakınlaşma olabileceğinin sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında "Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir" demişti.

Reuters / JD, EC