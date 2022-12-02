  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Suriye'de Operasyon
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Reuters'a göre, Esad, Putin'in Erdoğan ile görüşme önerisini reddetti
Reuters'a göre, Esad, Putin'in Erdoğan ile görüşme önerisini reddetti
PolitikaTürkiye

Reuters: Esad, Erdoğan ile görüşme önerisini reddetti

32 dakika önce

Reuters, üç kaynağa dayandırdığı haberinde Esad'ın, Rusya'nın Erdoğan ile görüşme önerisini reddettiğini öne sürdü. Bir kaynak, Suriye'nin dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeye de karşı olduğunu aktardı.

https://p.dw.com/p/4KQFh

Reuters, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad'ın bir araya gelmesi için Rusya'nın gösterdiği çabalara Suriye'nin karşı çıktığını iddia etti.

Reuters, Erdoğan ve Esad arasındaki olası bir görüşme konusunda Suriye'nin tavrını bilen üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Esad'ın Erdoğan ile bir araya gelmesi yönünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisini reddettiğini öne sürdü.

Kaynaklardan ikisi, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde, özellikle de Ankara'nın yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri dönmeleri hedefini gündeme getirmesi halinde, Şam'ın böyle bir görüşmenin Erdoğan'a destek anlamına geleceğini düşündüğünü söyledi.

Suriye, bakanlar düzeyinde de görüşmeye karşı

"Erdoğan'a neden bedavadan bir zafer hediye edilsin? Seçimlerden önce yakınlaşma olmayacak" diyen kaynaklardan biri, Suriye'nin dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme fikrini reddettiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın önerisi hakkında bilgi sahibi olan bir diplomat olan üçüncü kaynak ise Suriye'nin "somut bir şey getirmediği takdirde böyle bir görüşmeyi yararsız gördüğünü ve şimdiye kadarki taleplerinin Türk birliklerinin tamamen geri çekilmesi" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin konuya yaklaşımını bilen kaynak ise Erdoğan ile Esad arasında bir görüşmenin "çok uzak olmayan bir gelecekte" mümkün olabileceğini ifade etti.

"Putin'in yavaş yavaş bunun yolunu hazırladığını" belirten kaynak, "Bu, Suriye için büyük bir değişimin başlangıcı olur, Türkiye için de çok olumlu etkileri olur. Birçok alanda gerginlik olduğu düşünülürse, Rusya da bundan faydalanır" şeklinde konuştu.

Esad'ın ülkedeki savaşı kendi lehine çevirmesine yardım eden Rusya, artık Suriye'de siyasi bir çözüm istediğini belirterek, Esad ve Erdoğan'ı bir araya getirmek için çaba gösteriyor.

Son zamanlarda Suriye ile yakınlaşma olabileceğinin sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında "Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir" demişti.

Reuters / JD, EC

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Reuters'a göre, Esad, Putin'in Erdoğan ile görüşme önerisini reddetti

Reuters: Esad, Erdoğan ile görüşme önerisini reddetti

Politika32 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda kimler olacak?

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda kimler olacak?

Politika6 saat önce
Türkei Bursa | Türkei Ankara | Abdullah Öcalan inhaftiert

CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği

CPT ile Öcalan'ın avukatları arasında rapor gerginliği

Hukuk ve Adalet7 saat önce

Suriye: IŞİD gerçekten geri dönebilir mi?

Suriye: IŞİD gerçekten geri dönebilir mi?

Politika1 Aralık 2022

Asgari ücret: Açlık sınırını geçecek mi?

Asgari ücret: Açlık sınırını geçecek mi?

Ekonomi1 Aralık 2022
Sedat Peker yaşamını ailesiyle birlikte BAE'de sürdürüyor

Soylu'nun BAE ziyareti: Peker cephesinde neler oldu?

Soylu'nun BAE ziyareti: Peker cephesinde neler oldu?

Hukuk ve Adalet1 Aralık 2022

Çifte vatandaşlık: Hangi Avrupa ülkelerinde mümkün?

Çifte vatandaşlık: Hangi Avrupa ülkelerinde mümkün?

Politika1 Aralık 2022
Ana sayfaya dön