 Rekabet Kurulu′ndan Facebook ve WhatsApp′e soruşturma | TÜRKİYE | DW | 11.01.2021

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TÜRKİYE

Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'e soruşturma

Türkiye'de Rekabet Kurulu, WhatsApp'in gizlilik ayarındaki değişiklikle ilgili Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. Verilerin paylaşılması zorunluluğu da durduruldu.

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Türkiye'de WhatsApp'ın gizlilik ayarındaki değişiklikle ilgili olarak başlayan tartışmaya Rekabet Kurulu da dahil oldu. Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyuran Rekabet Kurulu, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu da durdurdu.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarına getirilen zorunlulukla ilgili olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ıncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığını duyurdu.

Alınan kararda ayrıca 4054 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi çerçevesinde Facebook'un, "Türkiye'de WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi" gerektiği belirtildi.

Facebook ne dedi?

Rekabet Kurulu'nun açıklaması öncesinde ise tartışmalarla ilgili olarak WhatsApp'in sabihi olan Facebook'un Türkiye temsilciliğibir açıklama yapmıştı.

Planlanan değişikliğin WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmediği vurgulanan açıklamada, bunun kullanıcıların kurduğu iletişimi etkilemediğine dikkat çekilen açıklamada, "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz" denilmişti.

WhatsApp kullanıcılarından ne istemişti?

WhatsApp, 8 Şubat tarihine kadar kullanıcılarından Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak Türkiye dahil birçok ülkede Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istemişti.

DW/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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