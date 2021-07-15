Rapor: Beslenme tarzımız bize korkunç zarar veriyor

İngiltere'de hükümetin görevlendirdiği bağımsız komisyon, mevcut beslenme tarzının insan sağlığına "korkunç zararlar verdiğini" belirterek yeme alışkanlıkları ve gıdaların üretim şeklinde radikal değişim önerdi.

Komisyon raporunda sebze ve meyve porsiyonlarının artırılması, yağ, şeker ve tuzun azaltılmasının önemine dikkat çekilirken şeker ve tuza vergi koyulması talep edildi. Bu vergilerden elde edilecek gelirin okullarda bedava öğünlerin ve ülkenin düşük gelirli bölgelerinde diyet ile sağlıklı beslenmenin desteklenmesi için kullanılması önerildi.

Mevcut yeme alışkanlıklarının çevreyi tahrip ettiğine ve İngiltere'nin gıda güvenliğini tehdit ettiğine işaret eden uzmanlar yaygın obeziteyi azaltmak ve ulusal sağlık sistemini korumak için acil önlem çağrısı yaptı.

Raporun yazarlarından gıda uzmanı ve girişimci Henry Dimbleby, "Gıdaları üretme şeklimiz çevreye ve vücudumuza korkunç zarar vermekte ve ulusal sağlık hizmetlerine aşırı yük bindirmektedir" dedi.

Covid-19 ölümleriyle bağlantı

Covid-19 salgınının "acı verici bir gerçeklik testi" olduğuna işaret eden Dimbleby, "Ülkemizdeki yüksek obezite oranları, İngiltere'deki trajik ölüm oranlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi bir gıda sistemi inşa etmek için doğan bu fırsatı değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

İngiltere, 128 bin ölümle, dünyada Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün kaydedildiği yedinci ülke konumunda.

Et tüketiminin azaltılması tavsiye ediliyor.

İngiltere hükümetinin 2019'da verdiği talimat üzerine hazırlanan rapor, beslenme eğitiminin ulusal okul müfredatında merkezi rol oynaması ve yapılacak ticari anlaşmalarda gıda standartlarının korunmasını talep ediyor. Aile doktorlarının hastalarına verdikleri reçetelerde meyve ve sebze yazabilmeleri de öneriliyor.

Yılda 64 bin ölüm, 74 milyar sterlin maliyet

Rapora göre yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle sadece İngiltere'de yılda 64 bin kişi hayatını kaybederken ekolojik çeşitlilik ve iklim de zarar görüyor. Yetersiz beslenme ve sonuçlarının ekonomiye maliyeti ise 74 milyar sterlin olarak hesap ediliyor.

Uzmanlar, ülkedeki doğal kaynakların tamiri ve korunması için sürdürülebilir tarım teknikleri ve yeni gıda teknolojilerinin desteklenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Meyve-sebze ve lifli besin tüketimi artırılmalı

Söz konusu Raporda, hükümetin sağlık, iklim ve doğa alanlarındaki hedeflerine ulaşılabilmesi için beslenme biçiminin ne şekilde değiştirilmesi gerektiğine de yer veriliyor. Uzmanlar 2032 yılına kadar meyve ve sebze tüketiminin yüzde 30, lifli besin tüketiminin yüzde 50 oranında artmasını tavsiye ederken yüksek oranda doymuş yağ içeren gıdalar, tuz ve şeker tüketiminin yüzde 25, et tüketiminin de yüzde 30 oranında azaltılması gerektiğini vurguladı.

Raporda, önerilen önlemlerin yılda 1,4 milyar sterline mal olacağı, ancak aynı zamanda 3,4 milyar sterline varan doğrudan gelir getireceği hesaplamasına yer verildi.

Hükümet, raporla ilgili görüşlerini ve izleyeceği yol ile ilgili planlarını içeren belgeyi altı ay içinde kamuoyuna sunacağını açıklamıştı.

rtr,dpa / BK,ET

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