Rapor: Almanya'da 14,2 milyon kişi yoksulluk çekiyor

Almanya'da 2022 yılında yaklaşık 14,2 milyon insanın yoksulluk çektiğini ortaya koyan bir rapor yayımlandı. Her beş çocuktan birinin yoksul olduğu belirlendi.

Sosyal yardım kuruluşu Der Paritätische Gesamtverband'ın yayımladığı rapor, Almanya'da 2022 yılında yaklaşık 14,2 milyon insanın yoksulluk çektiğini ortaya koydu.

Almanya nüfusunun yüzde 16,8'ine tekabül eden bu sayı, bir önceki yıla kıyasla 100 bin dolayında artış gösterdi. Almanya'da pandemi, enerji krizi ve yüksek enflasyon öncesi dönemdeki 2019 yılına kıyasla ise yaklaşık 1 milyonluk bir artış kaydedildi. Der Paritätische Gesamtverband raporu, 2006 yılında belirlenen sayıdan da 2,7 milyon daha fazla yoksul olduğuna işaret etti.

Der Paritätische Gesamtverband yöneticisi Ulrich Schneider, "Almanya'da sürekli artan yoksulluk trendi federal düzeyde durdurulmuş görünse de hâlen tersine dönmekten çok uzak" dedi.

Kuruluşun açıkladığı yoksulluk raporu, Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine dayanıyor.

Rapor, 2022 yılında belirlenen yetişkin yoksulların yaklaşık üçte ikisinin çalıştığını ya da emekli olduğunu olduğunu ortaya koydu.

"Üzücü rekor"

Çocuğunu yalnız yetiştiren bireyler, çok çocuklu aileler, eğitim seviyesi düşük kişiler ve yabancı ülke vatandaşlarının en fazla yoksulluk çeken gruplar olduğu belirtilen rapora göre, çocuk yoksulluğu yüzde 22 ile rekor seviyeye yükseldi. Bir başka deyişle her beş çocuktan birinin yoksul olduğu belirlendi. Schneider, bunun "üzücü bir rekor" olduğunu ifade etti.

Çocuğunu yalnız yetiştiren bireyler arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 43,2 olarak saptandı.

Der Paritätische Gesamtverband, hükümetin yoksullukla mücadele bağlamında ciddi adımlar atması için çağrıda bulundu. Kuruluşun sunduğu önerilerin başında, saatlik asgari ücretin 15 euroya çıkarılması ve çocuk bakımı desteğinin artırılması gibi adımlar geliyor.

Der Paritätische Gesamtverband yoksulluk ölçümünde göreli yoksulluk prensibini esas alıyor. Buna göre bir kişi, medyan gelirin yüzde 60'ından az gelire sahipse yoksul kabul ediliyor. Bir ülkedeki kişilerin gelirleri küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada kalan değer medyan geliri ifade ediyor.

DW,AFP/CÖ,EC

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