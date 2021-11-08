Van’da 10 çocuğunu okuttuktan sonra kendi okuyan bir anne

Van’da yaşayan 60 yaşındaki Aslı İmre, çok istediği halde okuyamadı. Çok yoksulluk çekmesine rağmen 10 çocuğunu okutmak için elinden gelen tüm fedakârlığı gösterdi. Çocukların 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri de hemşire oldu. En küçük oğlu ise lisede eğitimine devam ediyor. Şimdi de okuma sırası kendine geldi.