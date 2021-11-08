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Yoksulluk

Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumu.

DW Türkçe'nin yoksulluk ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

BM raporu: 45 milyon insan açlık tehdidi altında 08.11.2021

Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.

People queue to buy vegetables at a tent set up by the Ankara metropolitan municipality in the Cankaya district of the Turkish capital, on February 13, 2019. - Confronted with persistently high inflation more than a month before local elections, Turkish authorities this week set up stands to sell vegetables at unbeatable prices in a bid to force markets to lower their prices. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı 27.08.2021

Türk-İş'in araştırmasına göre, Ağustos’ta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 927, yoksulluk sınırı ise 9 bin 533 lira oldu.
24.07.2021 News Bilder des Tages Gefüllter Strand - Hochsaison an der Ostsee im Sommer 2021 Strand an der Lübecker Bucht in Niendorf Tourismus während der Corona-Pandemie Gefüllter Strand - Hochsaison an der Ostsee im Sommer 2021 Strand an der Lübecker Bucht in Niendorf Tourismus während der Corona-Pandemie , Niendorf Schleswig-Holstein Deutschland Strand *** Filled beach high season at the Baltic Sea in summer 2021 beach at the Luebeck Bay in Niendorf tourism during the Corona Pandemic Filled beach high season at the Baltic Sea in summer 2021 beach at the Luebeck Bay in Niendorf tourism during the Corona Pandemic , Niendorf Schleswig Holstein Germany Beach

Araştırma: AB nüfusunun yüzde 28'i tatil yapamıyor 02.08.2021

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) araştırmasına göre AB nüfusunun yüzde 28'i yoksulluk nedeniyle yılda bir haftalık tatili dahi karşılayamıyor.

DW Haber - 10.06.2021 10.06.2021

DW Haber'de bugün: Siyasette "aç olanları siz doyurun" polemiği, CHP'li belediyelerin vatandaşa hangi yardımları engellendi?, "MİT ve Cumhurbaşkanlığı Kuzey Kıbrıs seçimlerine müdahale etti" iddiası, Müsilaj denizin altında nasıl görünüyor?

Erdoğan yoksulluk şikayetlerini neden reddediyor? 10.06.2021

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in grup toplantısında vatandaşların kendisine ilettiği "Açız açız açız" yazılı dövizi göstermesiyle başlayan tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "açız" mesajını iletenlere de, bunu dile getiren muhalefete de sert çıktı.

A worker sets up wheels at a factory in Hangzhou in China's eastern Zhejiang province on April 16, 2021. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı 02.06.2021

Uluslararası Çalışma Örgütü, salgının yarattığı istihdam krizinin 2019'a kıyasla 108 milyon insanı daha yoksul veya aşırı yoksul kategorisine ittiğini açıkladı.

DW Haber - 31.05.2021 31.05.2021

DW Haber'de bugün: Can Dündar: Saray mesajı aldı, bu hafta çok ciddi pazarlıklara gebe, Sedat Peker'in iddiaları MİT tırları davasının seyrini değiştirebilir, Çocuk istismarcılarına af tartışmaları yine gündemde, Ekonomi büyüdü, vatandaşın cebi küçüldü.

KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU. BAZI PAZARCILARIN TUM UYARILARA RAGMEN MASKE TAKMAMALARI DIKKAT CEKTI FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Ekonomi büyüdü, vatandaşın cebi küçüldü 31.05.2021

Türkiye, tüketim ve yatırım harcamalarının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Ancak ekonomideki büyüme sokağa yansımıyor. Son bir yılda işsizlik ve yoksulluk rekor seviyelere çıktı, vatandaşın cebi giderek küçüldü.

DW Haber - 27.05.2021 27.05.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'ın Akşener'e sözlerine "şiddeti artırabilir" tepkisi, Kutlu Adalı cinayetinde yeni sorular, Döviz rekor kırdı, yeni zamlar kapıda, "Kanımızda duş almak isteyen Sedat Peker Dubai'de, fikirleri OHAL Komisyonu'nda."

Van’da 10 çocuğunu okuttuktan sonra kendi okuyan bir anne 27.05.2021

Van’da yaşayan 60 yaşındaki Aslı İmre, çok istediği halde okuyamadı. Çok yoksulluk çekmesine rağmen 10 çocuğunu okutmak için elinden gelen tüm fedakârlığı gösterdi. Çocukların 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri de hemşire oldu. En küçük oğlu ise lisede eğitimine devam ediyor. Şimdi de okuma sırası kendine geldi.

7) Eine Frau mit ihrem Kind beim Wäsche waschen im Flüchtlingscamp Bentiu, Südsudan. © Stefanie Glinski

Yardım örgütleri: Pandemi açlık sorununu derinleştirdi 20.05.2021

Alman yardım örgütleri pandeminin dünya çapında derinleştirdiği açlık konusunda uyardı, uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Salgın yönetiminde sorumluluk hükümetin 30.04.2021

Nevşin Mengü​ soruyor'un konukları: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ekonomi yazarı Uğur Gürses ve AKPM Türk Grubu üyesi Yunus Emre.

DW Haber - 23.04.2021 23.04.2021

DW Haber'de bugün: Thodex | Kullanıcılar şirketten paralarını alabilecek mi?, "Özel hastaneler salgını fırsata çevirdi", Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı, Kobani davası: "Hukuki değil, yoruma dayalı bir iddianame", Gaziemir: Nükleer atık alanında çocuklar oynuyor, kadınlar piknik yapıyor.

SANAA, YEMEN - FEBRUARY 13: A woman holding her kid receiving medical aid due to malnutrition at Al Sabeen Maternal Hospital as Yemeni children face deadly hunger and aid shortages in Sanaa, Yemen on February 13, 2021. According to a report by the World Food Program, Food and Agriculture Organization, World Health Organization and United Nations Children's Fund (UNICEF) on the humanitarian crisis in Yemen, it has reported that 2.3 million children face deadly hunger and 400 thousand of them confront death threat of starvation due to acute malnutrition. This year, 400,000 children under the age of 5 are at risk of starvation reported the UN. Mohammed Hamoud / Anadolu Agency

Milyonlarca insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya 20.04.2021

200’ü aşkın insani yardım örgütü, dünya çapında 34 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Yardım örgütleri, hükümetlere açlıkla mücadeleye acil destek verme çağrısında bulundu.

"Derin yoksulluk" Ramazan sofralarına yansıyor: "Dolap bomboş" 16.04.2021

Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi Ramazan sofralarını da etkiledi. Koronavirüs pandemisi en temel gıdalara erişimi zorlaştırdı. Derin Yoksulluk Ağı isimli inisiyatifin saha araştırmalarına göre, pandemi ve ekonomik kriz alım gücünü giderek düşürüyor.

DW Haber -16.04.2021 16.04.2021

Yunan ve Türk uzmanlar Nikos Dendias - Mevlüt Çavuşoğlu polemiğini yorumladı. Turizm sektörünü zor bir sezon bekliyor. Almanlar bu yaz Türkiye'ye gelecek mi? Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırmasına göre ekonomik kriz Ramazan sofralarına yansıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle zor durumda olan restoran ve cafe sahipleri devletten yardım bekliyor.

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