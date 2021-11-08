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Yoksulluk veya fakirlik, günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumu.
DW Türkçe'nin yoksulluk ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in grup toplantısında vatandaşların kendisine ilettiği "Açız açız açız" yazılı dövizi göstermesiyle başlayan tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "açız" mesajını iletenlere de, bunu dile getiren muhalefete de sert çıktı.
Van’da yaşayan 60 yaşındaki Aslı İmre, çok istediği halde okuyamadı. Çok yoksulluk çekmesine rağmen 10 çocuğunu okutmak için elinden gelen tüm fedakârlığı gösterdi. Çocukların 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri de hemşire oldu. En küçük oğlu ise lisede eğitimine devam ediyor. Şimdi de okuma sırası kendine geldi.
DW Haber'de bugün: Thodex | Kullanıcılar şirketten paralarını alabilecek mi?, "Özel hastaneler salgını fırsata çevirdi", Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı, Kobani davası: "Hukuki değil, yoruma dayalı bir iddianame", Gaziemir: Nükleer atık alanında çocuklar oynuyor, kadınlar piknik yapıyor.
Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi Ramazan sofralarını da etkiledi. Koronavirüs pandemisi en temel gıdalara erişimi zorlaştırdı. Derin Yoksulluk Ağı isimli inisiyatifin saha araştırmalarına göre, pandemi ve ekonomik kriz alım gücünü giderek düşürüyor.
Yunan ve Türk uzmanlar Nikos Dendias - Mevlüt Çavuşoğlu polemiğini yorumladı. Turizm sektörünü zor bir sezon bekliyor. Almanlar bu yaz Türkiye'ye gelecek mi? Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırmasına göre ekonomik kriz Ramazan sofralarına yansıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle zor durumda olan restoran ve cafe sahipleri devletten yardım bekliyor.