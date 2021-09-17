 Putin′in partisi oy kaybına rağmen kazandı | DÜNYA | DW | 20.09.2021

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DÜNYA

Putin'in partisi oy kaybına rağmen kazandı

Putin'in partisi Birleşik Rusya, oy kaybına rağmen ülkede Pazar günü sona eren parlamento seçimlerinin galibi oldu. Muhalifler seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor.

Russland Moskau | Fernsehauftritt Vladimir Putin Direct Line with Vladimir Putin

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın 450 üyesini belirlemek üzere Cuma günü başlayan oy verme işlemi Pazar akşamı sona erdi. Oy sayımından şimdiye kadar elde edilen geçici sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya, seçimin galibi oldu. Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, sayılan oyların yüzde 49'unu Birleşik Rusya'nın aldığı belirtildi.

Bu Putin'in partisi açısından oy kaybı anlamına geliyor. Bir önceki seçimlerin yapıldığı 2016 yılında, Birleşik Rusya oyların yüzde 54'ünü almıştı. 

Komünist Parti'nin oy oranı yüzde 20, ultra-nasyonalist Vladimir Jirinovski'nin aşırı sağcı partisi LDPR'nin oy oranı da yüzde 8,5 olarak açıklandı. Sisteme sadık bu üç parti, merkezi konularda Putin'i destekliyor, bu nedenle de tam anlamıyla muhalefet partileri olarak görülmüyor. Yeni kurulan Yeni Halk adlı partinin yüzde 5'lik barajı geçip geçmediği ise henüz netlik kazanmadı.

Yaklaşık 110 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı ülkede seçimlere katılım oranı ise yüzde 45'te aldı. Oyların yüzde 50'sindan fazlasının sayıldığı belirtiliyor.

Bazı bölgelerde oy sayımı devam ediyor

Bazı bölgelerde oy sayımı devam ediyor

Navalni yanlıları seçimlere katılamadı

Tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin müttefiklerinin ise "aşırılık yanlısı" oldukları gerekçesiyle seçimlere katılmalarına izin verilmemişti. Navalni'nin müttefiklerinden Leonid Volkov, Pazar günü Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün iyi adayların oylanmasının mümkün olabildiği, farklı siyasi görüşlerin temsil edildiği bir Rusya'da yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Navalni yanlıları, seçimlerin bitmesine kısa bir süre kala taraftarlarına taktik oy kullanmaları çağrısında bulunarak bölgelerinde Putin'in partisini yenilgiye uğratacak adaylara oy vermeleri çağrısında bulundu. Bu taktiğin bazı bölgelerde başarıya uğraştığını açıklayan Volkov, Twitter hesabından da "Bu seçimler 2011'dekinden çok daha kirli" açıklamasını yaptı.

Muhalif siyasetçi Leonid Volkov

Muhalif siyasetçi Leonid Volkov

Yolsuzluk iddiaları

Seçimleri gözlemleyen Golos adlı bağımsız bir kuruluş ise seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasında bulunuyor. Aralarında seçim gözlemcilerinin tehdit edilmesi ve seçmen başına birden fazla oy sayılmasının da bulunduğu seçim ihlalleri yapıldığını iddia eden Golos, Rus resmi makamlarını seçim hilelerine başvurmak suçladı. Golos, yaklaşık 4 bin seçim ihlali tespit ettiklerini kaydetti. Rusya resmi kuruluşları ise Golos'un yurt dışından yönlendirildiğini savunuyor.

Putin'in bugün Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova'yla seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor. Bu seçimler, Putin açısından bir dayanıklılık testi olarak görülüyordu. Rusya'da artan fiyatlar ve buna karşın gelir düzeyinin düşmesi nedeniyle Putin yönetimine karşı hoşnutsuzluk büyüyor.

Reuters,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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