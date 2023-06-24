Putin: Hainler cezalandırılacak

Wagner lideri Prigojin'in Rus ordusuna "müdahale planları olduğu" yönündeki açıklamalarının ardından Moskova’da hareketli saatler yaşanıyor. Putin, silahlı başkaldırıya katılan herkesin cezalandırılacağını duyurdu.

Kremlin ile paralı asker grubu Wagner arasındaki kriz büyüyor. Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin'in Rus ordusunun yönetici kadrosuna silahlı başkaldırı ilan etmesinin ardından, Devlet Başkanı Vladimir Putin, "hainlerin cezalandırılacağını" duyurdu. Wagner savaşçılarına "yasa dışı eylemlerine derhal son verme" çağırısı yapan Putin, silahlı başkaldırıya katılan herkesin cezalandırılacağını söyledi.

Devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Putin, Rusya'nın güneyinde yer alan Rostov'da önemli kuruluşların Wagner askerleri tarafından işgal edildiğini doğruladı. Rus lider, sivil ve askeri yönetim organlarının çalışmalarının paramiliter grup tarafından bloke edildiğini söyledi.

Resmi haber ajansı TASS, Rus liderin şehirdeki duruma ilişkin "Rostov’daki durumu stabilize etmeye yönelik kararlı biçimde eyleme geçilecek. Ancak (durum) hala hayli zorlu" ifadelerine yer verdi.

Prigojin daha önce, savaşçılarının şehirde bir hava üssü de dahil olmak üzere önemli askeri kuruluşların kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da, "Prigojin tarafından yasa dışı bir maceranın içine çekilen Wagner grubu askerlerine silahlı başkaldırıya son verme" çağrısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Prigojin'in yanında duran pek çok askerin halihazırda hatalarının farkına varıp güvenli görev yerlerine dönmek için yardım talep ettikleri belirtildi. Söz konusu komutan ve savaşçılara talep ettikleri desteğin sağlandığını kaydeden Bakanlık, açıklamasında "Lütfen makul davranın ve Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileriyle ya da diğer otoritelerle bir an önce iletişime geçin. Herkesin güvenliğini garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'da olağanüstü hal ilanı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) de Wagner askerlerine Prigojin'i yakalama talimatı verdiği belirtildi. Wagner liderinin açıklamalarının ardından Moskova'da güvenlik önlemleri artırılırken Kremlin, şehirde terörle mücadeleye yönelik olağanüstü hal ilan etti.

Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Şehir merkezinde ve Moskova bölgesinde olası terör saldırılarını engellemek adına terörle mücadele faaliyetleri için bir yönetim hayata geçirilmiştir" denildi.

Yevgeni Prigojin Fotoğraf: Prigozhin Press Service/AP Photo/picture alliance

Ülkenin güneybatısında, Ukrayna sınırında yer alan Voronej'de de olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal, genel anlamda Rus makamlarının daha fazla kontrol yapmasına olanak verirken gözaltıları da kolaylaştırıyor. Ancak Voronej ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından halihazırda terörle mücadele önlemlerinin hayata geçirildiği duyurulan Moskova'da somut olarak başka hangi adımların atılacağı henüz belirsiz. 13 milyon nüfuslu başkentte trafik kontrolleri sıkılaştırılırken Cuma gecesi kentte silahlı kuvvetlere ait araçların görüldüğü belirtildi.

"25 bin kişiyiz"

Aylardır Kremlin'e ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eleştirilerinin dozunu artıranWagner Grubu lideri Prigojin, Cuma akşamı sosyal medyada yayımlanan sesli mesajında, Rus ordusunun lider kadrosunu durduracağını söylemiş ve Rus halkına itidal çağrısı yaparak "direnmemelerini" istemişti. Prigojin, "Wagner Komutanlar Konseyi bir karar almıştır. Ülkenin askeri lider kadrosunun yol açtığı kötülük durdurulmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümeti devirme niyetlerinin olmadığının altını çizen Prigojin, "Bu bir askeri darbe değil, bir adalet girişimidir. Eylemlerimiz birliklere hiçbir şekilde müdahale etmemektedir" diye konuşmuştu.

Wagner lideri mesajında, "25 bin kişiyiz ve ülkede neden tamamen bir yasa dışılık durumu var, buna bir bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AFP,dpa / SÖ,ET