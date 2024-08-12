Putin'den Ukrayna'ya: Hak ettikleri karşılığı alacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkenin güneyine başlattığı harekatla ülkesinin istikrarını bozmaya çalıştığını, ancak Kiev'in bu hedefe ulaşamayacağını söyledi. Putin, televizyondan yayınlanan üst düzey güvenlik görevlileri ve bölge valileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Düşmanın açık hedeflerinden biri, ihtilaf ve kargaşa yaratmak, insanları korkutmak, Rus toplumunun birliğini ve uyumunu yok etmek" diye konuştu.

"Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kayıpları, düşmanın sınırımıza sevk ettiği en savaşa hazır birimler de dahil olmak üzere ciddi biçimde artıyor" ifadelerini kullanan Rus lider, düşmanın "hak ettiği karşılığı alacağını" ve Moskova'nın hedeflerine ulaşacağını kaydetti. Putin, "Başlıca görev, tabii ki, Savunma Bakanlığı'nın düşmanı topraklarımızdan temizlemesidir" diye konuştu.

Kursk valisi: 28 yerleşim yeri Ukrayna'nın kontrolüne geçti

Kursk valisi Aleksey Smirnov, Ukrayna'nın devam eden operasyonu hakkında Putin'e bilgi verdi. Smirnov, toplam nüfusu yaklaşık 2 bin olan 28 yerleşim yerinin Ukrayna birliklerinin kontrolüne geçtiğini söyledi.

Smirnov, saldırının 40 kilometrelik bir cephe boyunca 12 kilometre derinliğe kadar ulaştığını belirtti. Vali, Ukrayna birliklerinin ilerlemesi sonucu verilen sivil kayıpların sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da 121'e çıktığını açıkladı. Yaralananlar arasında 10 çocuğun bulunduğunu belirten Smirnov, 121 bin kişinin cephe hattı bölgesinden ayrıldığı ya da tahliye edildiği bilgisini de paylaştı.

Ukrayna askerinin Kursk'a yönelik sızma harekâtı devam ederken buraya komşu Belgorod'da da askeri hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Belgorod'da Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu yanan araçlar Fotoğraf: Yevgeny Martynov/ITAR-TASS/IMAGO

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, "düşman aktivitesi" nedeniyle Ukrayna sınırına yakın bölgelerden sivillerin tahliye edilmesini istedi. "Eminim askerimiz artan tehditle baş etmek için gereken her şeyi yapacaktır" diyen Vali Gladkov, bölge halkını daha güvenli bölgelere sevk etmeye başladıklarını söyledi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre Belgorod bölgesinde şimdiye kadar 11 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Ukrayna'nın sürpriz şekilde Kursk'a düzenlediği baskın nedeniyle buradan uzaklaştırılan Rus sivillerin sayısı ise 76 bine çıktı. Bu kişilerin çoğu hızla kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Ukrayna askerinin sınırın 30 kilometre derinliğine kadar ilerlediği belirtiliyor. Bu, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşta Kiev'in gerçekleştirdiği en büyük sınır ötesi operasyon oldu.

Baskından beri Rus rublesi dolar karşısında yüzde altı değer kaybetti.

Kursk'ta çatışma bölgelerinden tahliye edilen siviller çadırlara yerleştirildi. Fotoğraf: Ilya Pitalev/SNA/IMAGO

Ukrayna Kursk operasyonu ile neyi hedefliyor?

Operasyona ilişkin sessizliğini Cumartesi günü bozan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rus topraklarına başlattığı harekatın "adaleti yeniden tesis etme" ve Moskova'nın birliklerini baskı altına alma amacı taşıdığını söyledi.

Güney ve doğu cephelerinde mevzi kaybetmesine rağmen iyi eğitimli ve donanımlı birliklerin bir kısmını Rusya içine göndermeyi seçen Kiev yönetiminin bu yolla pratik ve psikolojik hedeflere ulaşmayı amaçladığı düşünülüyor.

Uzmanlara göre, hâlâ Rusya'yı şaşırtabilecek enerji ve kapasiteye sahip olunduğu gösterilerek müttefik ülkeler ve aylardır sahada ilerleme kaydedemeyen Ukrayna askerine moral verilmiş oldu. Ayrıca Rus birliklerini pozisyon değiştirmeye zorlamanın Kiev'in hedefleri arasında olduğu değerlendiriliyor.

Kiev'in son hamlesine hazırlıksız yakalanan Moskova yönetimi sınır boyunca önlemleri artırıyor. Rusya'nın müttefiki Belarus'ta da Ukrayna sınırına ek asker gönderildi.

Rus doğal gazı için kritik bölge

Ukrayna'nın saldırısı Rusya'da uzmanlar arasında da şaşkınlık yarattı. 2022'den bu yana yoğun bir kara saldırısı altında olan Kiev'in Kursk'a nasıl bu kadar kolay sızabildiği tartışma konusu oldu. Bazı Rus savaş blog yazarları Ukrayna kuvvetlerinin Kursk'ta Rus doğal gazının Ukrayna'ya aktığı Sudzha'yı kuşatmaya çalıştığını belirterek sınırdan yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Korenevo ve Martynovka yakınlarında da yoğun çatışmaların sürdüğüne dikkat çekti.

Kiev'in son hamlesine hazırlıksız yakalanan Moskova yönetimi ise sınır boyunca önlemleri artırıyor. Rusya'nın müttefiki Belarus'ta da Ukrayna sınırına ek asker gönderildi. 2022 yılının Şubat ayında Ukrayna'ya giren Rusya ordusu halihazırda Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kontrol ediyor.

Zaporijiya nükleer santralindeki yangın söndürüldü

Diğer yandan TASS Haber ajansı, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijiya nükleer santralinde çıkan ana yangının söndürüldüğünü duyurdu. Yangında bir soğutma kulesinin hasar gördüğünü bildiren ajans, Rus acil durum yetkililerine dayandırdığı haberinde hasar gören kulenin işlevsiz hale geldiğini kaydetti.

Zaporijiya nükleer santralindeki yangın. Fotoğraf: Ukrainian Presidency/Anadolu/picture alliance

Ukrayna'nın nükleer enerji şirketi Energoatom da Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bir soğutma kulesinin ve diğer ekipmanların yangında hasar gördüğünü belirtti.

Rusya'yı yangını başlatmakla suçlayan Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Svitlana Hrynchuk, şu ana kadar herhangi bir radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.

DW,Dpa,Reuters,AFP/MUK,BK,SÖ,EC

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