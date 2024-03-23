Putin: Teröristlerin arkasındaki herkesi cezalandıracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınlarındaki bir konser salonunu hedef alan ve en az 133 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Ulusa seslenen Putin, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen dört kişinin Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını öne sürdü. Ukrayna tarafındaki bazı kişilerin bu dört şüpheliyi sınırdan geçirmeye hazırlandığını iddia eden Putin, "İlk verilere göre sınırı geçebilmeleri için kendilerine bir pencere açılan Ukrayna'ya doğru gitmeye ve saklanmaya çalışıyorlardı" dedi.

Saldırının ardından 11 kişi gözaltına alınmış, Kremlin bu şüphelilerden dördünün saldırıda doğrudan rol aldığını belirtmişti. Ukrayna ise saldırıyla bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

"Tüm failler, organizatörler ve bu suçun emrini verenler adilane ve kaçınılmaz şekilde cezalandırılacak" diyen Putin, "Teröristlerin arkasında duran; Rusya'ya, halkımıza yönelik bu vahşeti hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracağız" ifadesini kullandı.

Rusya lideri, "uluslararası terörizm" olarak tanımladığı düşmanı yenmek isteyen tüm devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Putin ayrıca 24 Mart Pazar gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Saldırıda ölenlerin anısına Crocus City Hall konser salonunun önüne çiçek bırakan insanlar Fotoğraf: Piknik

Ukrayna: Savaşımız sivillerle değil

Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) de saldırganların sınırda yakalandıklarında Ukrayna ile "temas hâlinde" olduklarını iddia etti.

Ancak şu ana kadar ne Putin ne de FSB, kamuoyuna saldırganların Ukrayna'yla bağlantısına dair somut bir kanıt sundu.

Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ukrayna elbette bu terör saldırısına mudahil değil" ifadesini kullandı. "Ukrayna Rus işgalcilere karşı egemenliğini savunuyor. Kendi topraklarını kurtarmak için işgalcilerin ordusuyla savaşıyor" ifadesini kullanan Yusov, "Savaşımız sivillerle değil, askeri hedeflerle" diye ekledi.

Yusov, FSB'nin iddiasının "Rus özel servislerinin yeni bir yalanı olduğunu" savundu.

Moskova oblastındaki Krasnogorsk kentinde bulunan "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen IŞİD, militanlarının saldırıyı gerçekleştirdikten sonra "güvenli şekilde üslerine geri çekildiğini" iddia etmişti.

Rusya devlet televizyonu editörü Margarita Simonyan'ın paylaştığı bir videoda, şüphelilerden birinin sorgudayken 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geldiğini ve para karşılığında bu saldırıyı düzenlemek için tanımadığı kişilerden Telegram aracılığıyla talimatlar aldığını söylediği görüldü.

DW,Reuters,AFP / CÖ,ET

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