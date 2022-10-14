Putin'den Macron'a Dağlık Karabağ tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Azerbaycan- Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara dair yaptığı yorumları eleştirdi.

Çarşamba günü Macron Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’yı Kafkasya'yı “istikrarsızlaştırmakla” ve “düzensizlik yaratmaya çalışmakla” suçlamıştı. Macron ayrıca Azerbaycan’ı “pek çok ölüme ve vahşi sahnelere neden olan korkunç bir savaş başlatmakla” suçlamış, “Son zamanlarda Azerbaycan Ermenistan sınırında pek çok saldırı gerçekleştirdi, onları kınadık. Ermenistan’ı yüzüstü bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

"Hatalı ve kabul edilemez"

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Macron’un yorumlarını, “Dağlık Karabağ'daki anlaşmazlığın gidişatını anlamaktan yoksun” olarak değerlendirdi ve değerlendirmelerinin “hatalı ve kabul edilemez” olduğunu söyledi. Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini "istedikleri zaman ve yerde" müzakereler için Rusya’ya davet ederek Rusya'nın Dağlık Karabağ dahil her tür anlaşmazlığın çözümü için samimi çaba sarfettiğini savundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cuma günü yaptığı açıklamada sert tepki göstererek, Macron'un "Hakaret içeren, kabul edilemez, yanlış ve provakatif açıklamalarda” bulunduğunu ifade etti. Aliyev konuya ilişkin, “Fransa’nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz” dedi.

Astana'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Azerbaycan’ın “daha fazla Ermenistan toprağını ilhak etmeye hazırlandığını” iddia etti.

Normalleşme görüşmeleri

Cuma günü Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bakanlar, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ortak çabaları ele aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov Çarşamba günü, "Bölgenin dışında kalan AB ve ABD gibi aktörlerin bölgedeki işlere karışmasını” eleştirmişti. Geçen hafta AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye sivil misyon göndereceğini açıklamıştı.

AFP / AI, BK