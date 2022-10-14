  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool/AP/picture alliance
PolitikaAvrupa

Putin'den Macron'a Dağlık Karabağ tepkisi

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Dağlık Karabağ konusundaki sözlerine Rusya ve Azerbaycan'dan sert tepki geldi. Rusya lideri Putin, Macron'un "Karabağ'daki anlaşmazlığın gidişatını anlamaktan yoksun olduğunu" söyledi.

https://www.dw.com/tr/putinden-macrona-da%C4%9Fl%C4%B1k-karaba%C4%9F-tepkisi/a-63447034

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Azerbaycan- Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara dair yaptığı yorumları eleştirdi.

Çarşamba günü Macron Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’yı Kafkasya'yı “istikrarsızlaştırmakla” ve “düzensizlik yaratmaya çalışmakla” suçlamıştı. Macron ayrıca Azerbaycan’ı “pek çok ölüme ve vahşi sahnelere neden olan korkunç bir savaş başlatmakla” suçlamış, “Son zamanlarda Azerbaycan Ermenistan sınırında pek çok saldırı gerçekleştirdi, onları kınadık. Ermenistan’ı yüzüstü bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

"Hatalı ve kabul edilemez"

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Macron’un yorumlarını, “Dağlık Karabağ'daki anlaşmazlığın gidişatını anlamaktan yoksun” olarak değerlendirdi ve değerlendirmelerinin “hatalı ve kabul edilemez” olduğunu söyledi. Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini "istedikleri zaman ve yerde" müzakereler için Rusya’ya davet ederek Rusya'nın Dağlık Karabağ dahil her tür anlaşmazlığın çözümü için samimi çaba sarfettiğini savundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cuma günü yaptığı açıklamada sert tepki göstererek, Macron'un "Hakaret içeren, kabul edilemez, yanlış ve provakatif açıklamalarda” bulunduğunu ifade etti. Aliyev konuya ilişkin, “Fransa’nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz” dedi.

Astana'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Azerbaycan’ın “daha fazla Ermenistan toprağını ilhak etmeye hazırlandığını” iddia etti.

Normalleşme görüşmeleri

Cuma günü Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bakanlar, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ortak çabaları ele aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov Çarşamba günü, "Bölgenin dışında kalan AB ve ABD gibi aktörlerin bölgedeki işlere karışmasını” eleştirmişti. Geçen hafta AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye sivil misyon göndereceğini açıklamıştı.

    

AFP / AI, BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da bir görüşme gerçekleştirdi

Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü

Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısına katılan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, 13 yılın ardından liderler düzeyindeki ilk görüşme oldu.
Politika
6 Ekim 2022
Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ı 11 Ocak 2021 tarihinde Kremlin'de ağırlamıştı

Azerbaycan-Ermenistan krizi: Rusya çatışma yaratıyor

Azerbaycan-Ermenistan krizi: Rusya çatışma yaratıyor

Bakü ve Erivan arasında yeniden patlak veren çatışmaların arka planını ve Türkiye için ne anlama geldiğini, geçmişte Türkiye'de de çalışmış olan Alman araştırmacı Zaur Gasimov ile konuştuk.
Politika
13 Eylül 2022
Armenien | Konflikt mit Aserbaidschan

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Ermenistan ile Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda üç Ermeni askerinin öldürüldüğü bildirildi. İki ülke Eylül ortasında ateşkes ilan etmişti.
Çatışmalar
29 Eylül 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Plakate auf der Straßen von Diyarbakir

Erdoğan'ın güvercinleri Kürt seçmeni etkiler mi?

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Uluslararası basın örgütleri: “Sansür yasası” geri çekilmeli

Uluslararası basın örgütleri: “Sansür yasası” geri çekilmeli

Basın özgürlüğü
2 saat önce
Anayasa Mahkemesi, "hırsızların hamisi" sözünün ifade özgürlüğü olduğuna hükmetti

AYM: Kılıçdaroğlu'nun sözleri ifade özgürlüğüdür

AYM: Kılıçdaroğlu'nun sözleri ifade özgürlüğüdür

Hukuk ve Adalet
5 saat önce

Putin'in önerisi: Türkiye doğal gaz üssü olabilir mi?

Putin'in önerisi: Türkiye doğal gaz üssü olabilir mi?

Politika
23 saat önce
Diyarbakır Cezaevi, 42 yıl sonra kapatıldı

Diyarbakır Cezaevi 42 yıl sonra kapatıldı

Diyarbakır Cezaevi 42 yıl sonra kapatıldı

İnsan Hakları
23 saat önce

Regl yoksulluğu: "Ürünlere erişim hak kabul edilmeli"

Regl yoksulluğu: "Ürünlere erişim hak kabul edilmeli"

Sağlık
13 Ekim 2022

AB'den Türkiye için "gerileme" raporu

AB'den Türkiye için "gerileme" raporu

Politika
12 Ekim 2022
Ana sayfaya dön