Putin'den BRICS mesajı: Çok kutuplu dünya kuruluyor

Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesi açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çok kutuplu bir dünya kuruluyor" dedi. BRICS'e ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan kenti Kazan'da dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanlarını ağırlayan Rusya lideri Vladimir Putin "çok kutuplu bir dünya kurulmakta olduğunu" savundu.

BRICS zirvesinin açılışında konuşan Putin, "Çok kutuplu bir dünya kuruluyor, bu dinamik ve geri döndürülemez bir süreç" dedi. Rusya lideri bu yılın başında genişleyen örgüte "30'dan fazla ülkenin daha" katılmak için talepte bulunduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve devlet medyası 10'uncu üye olarak Suudi Arabistan'ı sayıyor. Örgütün 1 Ocak 2024 tarihindeki genişlemesinde katılımı onaylansa da Riyad yönetimi henüz resmen BRICS üyesi olduğunu teyit etmedi.

"Küresel Güney ve Doğu'nun BRICS ile diyaloğu geliştirme arzusunu görmezden gelmek yanlış olur" diye konuşan Putin ama aynı zamanda grup içinde dengeleri korumak ve etkinliğin azalmasından kaçınmak gerektiğini de söyleyerek yeni üyelerin katılımına mesafe koydu.

Putin zirve kapsamına Kazan'a gelen Çin lideri Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirdi Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Küresel ekonominin üçte birini temsil eden üyelerine bağlayıcı olmayan, gevşek bir işbirliği zemini sunan BRICS'e katılım niyetini ilan eden ülkeler arasında Türkiye de var.

Putin'in dış politika danışmanlarından Yuri Ushakov'a göre 36 ülkeden temsilcilerin katıldığı Kazan'daki zirve "Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı en büyük dış politika organizasyonu" oluyor.

Putin'den alternatif SWIFT hamlesi

Putin Kazan'a gelen konuklarından, Rusya'nın ABD yaptırımları ile dışlandığı uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e alternatif bir mekanizma kurulması fikrine destek alabilmeyi umuyor.

Rusya lideri geçmişte de BRICS çatısı altında benzer girişimlerde bulunmuş ancak şu ana kadar somut ilerleme kaydedilememişti.

Uluslararası ödemelerin yapılabilmesini sağlayan SWIFT sistemi dünya çapında 200'den fazla ülkede 11 binden fazla bankayı birbirine bağlıyor. Ukrayna işgali üzerine 10 Rus ve dört Belarus bankası sistem dışı bırakılırken bu, geleneksel yöntemlerle döviz cinsinden para bulmalarını, yurtdışından ödeme kabul etmelerini veya sağlanan ürün ve hizmetler için ödeme almalarını olanaksızlaştırmıştı.

Guterres de Kazan'da

Konuklar arasında en dikkat çeken isim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres oldu. Guterres'in Kazan'a gitmesine tepki gösteren Ukrayna'dan, "Genel Sekreter İsviçre'deki Barış Zirvesi davetimizi reddetmişti ama savaş suçlusu Putin'in davetini kabul etti" açıklaması geldi. Guterres'in ofisinden ise bu eleştiriye "BM üyesi çok sayıda önemli ülkenin bir araya geldiği toplantıya rutin katılım" gerçekleştirildiği yanıtı geldi. Guterres ve Putin'in Perşembe günü ikili görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.

AFP,AP,Reuters,DW / MUK,EC

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