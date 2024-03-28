Putin'den Batı'ya F-16 gözdağı

Putin, Rusya'nın hiçbir NATO ülkesine saldırma planı olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna'ya F-16 temin etmesi hâlinde bu uçakları düşüreceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna dışındaki bir ülkeye daha saldırmayı planladıkları yönündeki iddiayı bir kez daha yalanlarken Batı'ya F-16 savaş uçaklarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Rus hava kuvvetlerinde görev yapan pilotlara hitaben konuşan Putin, ABD öncülüğündeki bu ittifakın Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından bu yana Rusya'ya doğru genişlediğini, ancak Moskova'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırma planı bulunmadığını belirtti.

"Bu devletlere yönelik saldırgan niyetlerimiz yok" ifadesini kullanan ve Rusya'nın hiçbir NATO ülkesinde gözü olmadığını söyleyen Putin, "Polonya ve Baltık ülkeleri gibi başka bazı ülkelere de saldıracağımız düşüncesi, ki Çekler de korkutuluyor, tamamen saçmalık" dedi.

ABD'yi Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya para, silah ve istihbarat vermekle suçlayan Kremlin, Moskova-Washington ilişkilerinde muhtemelen daha kötü bir dönem yaşanmadığını belirtiyor.

"Onları da imha ederiz"

Batı'nın Ukrayna'ya temin etme sözü verdiği F-16 savaş uçaklarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Rusya lideri, böylesi bir adımın Ukrayna'daki durumu değiştirmeye yetmeyeceğini savundu.

Putin, "F-16 savaş uçakları sağlarlarsa, ki öyle konuşuyorlar ve görünüşe göre pilotları da eğitiyorlar, bu savaş alanındaki durumu değiştirmeyecektir" açıklamasında bulundu. Rus lider "Ve şu an tankları, zırhlı araçları ve çoklu roketatar dâhil diğer ekipmanları imha ettiğimiz gibi, bu uçakları da imha edeceğiz" diye ekledi.

"Üçüncü ülkelerdeki hava sahalarında kullanılacaklarsa, elbette nerede tespit edilirse edilsin bizim için meşru hedef hâline geleceklerdir" diyen Putin, F-16'ların nükleer silah da taşıyabildiğini belirtti.

Putin'in bu uyarısı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın dün F-16 savaş uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından geldi. Kuleba, Batı'nın tedarik edeceği F-16'ların önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya ulaşmasının beklendiğini söylemişti.

Rusya'ya karşı iki yılı aşkın süredir savaş veren Ukrayna, aylardır Batı'dan F-16 savaş uçağı talep ediyordu.

Şu ana kadar Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler Ukrayna'ya F-16 bağışında bulunma sözü verdi.

DW,Reuters/CÖ,EC

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