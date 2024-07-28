Putin'den ABD'ye Almanya ve yeni füze krizi uyarısı

Putin, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze konuşlandırması hâlinde Rusya'nın da Batı'yı vurma kapasitesine sahip füzeler yerleştireceğini söyledi. Putin, ABD'yi Soğuk Savaş tarzı bir füze krizini tetiklememeye çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Almanya'daki üslerinde uzun menzilli füzeler yerleştirme planında ısrarcı olması hâlinde, Moskova'nın da Batı'yı vurma kapasitesine sahip füzeler konuşlandıracağını söyledi.

St. Petersburg kentinde Rus donanmasının geçit törenini izleyen Putin, burada yaptığı konuşmada, "ABD bu planlarını hayata geçirdiği takdirde, biz de artık kendimizi, tek taraflı ilan ettiğimiz kısa ve orta mesafe saldırı kapasitelerini konuşlandırmayı durdurma kararına bağlı hissetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Rusya lideri, ABD'nin Almanya'da konuşlandırmayı planladığı füzelerle ilgili olarak, "İleride nükleer başlıkla donatılabilecek bu tip füzelerin topraklarımızdaki hedeflere ulaşma süresi yaklaşık 10 dakika olacak" dedi.

"Rus devlet kurumlarının ve ordusunun önemli binaları bu silahların menzili içinde olacak" diye ekleyen Putin, şu an yaşanan durumun 1980'li yıllarda ABD'nin Batı Almanya'ya Pershing füzeleri konuşlandırdığı Soğuk Savaş dönemini hatırlattığını belirterek Washington'ı benzer bir krizi tetiklememeye davet etti.

ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 1987 yılında 500 ila 5 bin kilometre menzilli füzelerin kısıtlanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması imzalamıştı. 2019 yılında ise birbirini anlaşmanın maddelerine uymamakla itham eden Washington ve Moskova anlaşmadan çekilme kararı almış ancak Rusya, ABD ülke dışında nükleer başlıklı orta ve uzun menzilli füze konuşlandırmadığı sürece silah üretimine başlamayacağını bildirmişti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 1987'de INF anlaşmasının imzalanmasının ardından kadeh kaldırıyor. Fotoğraf: picture-alliance/dpa

ABD füzeleri 2026'da Almanya'ya konuşlandırılacak

10 Temmuz'da Washington'daki NATO zirvesi esnasında görüşen ABD'li ve Alman yetkililer, Amerikan ordusunun 20 yıl aranın ardından 2026'dan itibaren Almanya'daki üslerinde yeniden uzun menzilli füzeler konuşlandıracağını duyurmuştu. Yetkililer, bu bağlamda konuşlandırılacak silahlar arasında, 2 bin kilometreden fazla menzili bulunan Tomahawk füzeleri ve hâlihazırda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını bildirdi.

Yaklaşık iki hafta önce Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin uzun menzilli füze konuşlandırması durumunda Avrupa'daki başkentlerin, Rus silahlı kuvvetleri için meşru birer hedef hâline geleceği belirtilmişti.

DW,AFP,Reuters / ET,CÖ

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