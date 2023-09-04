Putin Tahıl Koridoru için şartlarını tekrarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Soçi'deki görüşmesinden Tahıl Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusunda somut bir sonuç çıkmadı. Putin anlaşmanın canlandırılması için şartları olduğunu tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ana gündem maddesi olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Putin, "Biz tabii ki tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız, bir şartla: Bizim tarım ürünlerimizin de engelsiz bir şekilde denize çıkmasını istiyoruz. Tarım alanında fiyatların daha dengeli bir seviyeye gelmesini istiyoruz. Bizim tahılımızın önce Türkiye’de işlenmesini, sonra da ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyoruz” dedi. Gönderilen gıdanın sadec yüzde 3'ünün yoksul ülkelere ulaştığını belirten Putin, "Eğer bizim tarım ürünlerimize yapılan tüm yaptırımlar kaldırılırsa biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız" dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Batı'nın Rusya'nın tahıl ve gübre konusundaki, SWİFT ve diğer ticari konulardaki taleplerini ciddiye almadığı için çekildiklerini ifade eden Putin, Tahıl Koridoru Anlaşması ile sevk edilen tahılın yüzde 70'inden fazlasının zengin ülkelere ve AB ülkelerine gittiğini söyledi.

Erdoğan: Yeni öneri paketi hazırladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasında "Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz Tahıl Anlaşması'na alternatif kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri tüm dostlarımızın malumudur. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Girişimin yeniden canlandırılması için Birleşmiş Milletler (BM) ile yeni öneriler paketi hazırlandığını söyleyen Erdoğan, bu paket ile netice almanın mümkün olduğuna inandığını ifade etti. Erdoğan, "Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yoksul ülkeler için yeni girişim

Her iki lider de yoksul altı Afrika ülkesine tahılın gönderilebilmesi için Katar, Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın tahılın Türkiye'de işlenip un haline getirilerek yoksul Afrika ülkelerine gönderilmesine finansal destek verdiğini belirterek, "Böyle bir adımı atmak suretiyle ümit ediyorum ki en az gelişmiş Afrika ülkelerinin bizler de yanında oluruz" dedi. Putin ise "Katar ile olan durum bir alternatif değil. Bu ikinci bir inisiyatif. Bu gıda krizinin çözülmesi için önemli bir adım" dedi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatını güvence altına alan Tahıl Koridoru Anlaşması 17 Temmuz'da Rusya tarafından askıya alınmıştı. Türkiye'nin anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için Rusya ve Ukrayna ile girişimleri devam ediyordu.

Erdoğan ile Putin Rusya'nın güneyindeki Soçi'de bir araya geldi Fotoğraf: Sergei Guneev/Sputnik/REUTERS

Gündemde başka hangi konular vardı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putinikili görüşmelerinde ticaret, enerji, turizm gibi iki ülkeyi ilgilendiren konuların da ele alındığını belirtti. Her iki liderin yerli para kullanma konusunda mutabık kaldığını belirten Putin, "Yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı sunduk; dolar ve euro para birimlerini daha az kullanma konusunda hemfikiriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bugünkü görüşmelerde gündemimizdeki konuları ele aldık: Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik” diye konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki 69 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için "emin adımlarla" ilerlendiğini belirtti.

Ukrayna Savaşı'na da değinen Erdoğan, "Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve adil bir barış temelinde sona erdirilmesini umuyorum" diye konuştu.

Putin ise karşılıklı ticaret hacminin arttığına vurgu yaptı. Rus lider "Bugün güvenlik, ekonomi siyaset, kültür, insani alanlardaki iş birliğimizi uluslararası gelişmeleri değerlendirdik. Karşılıklı ticaret hacmimiz artıyor. Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor. 25 bin Rus ve Türk mühendis ve işçi, ilk ünite önümüzdeki sene hayata geçsin diye gece gündüz çalışıyor" dedi.

"Doğalgaz konusunda da etkin bir işbirliği yapıyoruz" diyen Putin, "Türkiye üzerinden 3. ülkelere gaz sevk etmeye hazırız. Bunun için dağıtım merkezi kurulması için teklifte bulunduk. Bu bu merkezin kurulması ile ilgili gelişmeler gündemimizdeydi. Tarım alanında işbirliğimiz hızlı gelişiyor" diye konuştu.

DW/BÖ,TY

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