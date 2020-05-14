 Putin Suriye′de daha fazla arazi ve gayrimenkul istiyor | DÜNYA | DW | 29.05.2020

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DÜNYA

Putin Suriye'de daha fazla arazi ve gayrimenkul istiyor

Rusya, Suriye'deki askeri üsleri için daha fazla arazi ve gayrimenkul istiyor. Putin, Savunma Bakanlığına Suriye hükümetiyle görüşmesi için talimat verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığının Suriye'deki Rus askeri üsleri için daha geniş arazi ve daha fazla gayrimenkul sağlanması amacıyla Şam yönetimiyle görüşülmesi talimatı verdi. Moskova'nın görüşmelerde ayrıca denizde de daha fazla alanı kullanma izni isteyeceği belirtiliyor.

Putin, Savunma Bakanlığının bu görüşmeleri Dışişleri Bakanlığının katılımı ile gerçekleştirmesini de istedi.

Şam yönetiminin başlıca destekçisi olan Rusya'nın Suriye'de daimi iki askeri üssü bulunuyor. Bunlardan biri hava kuvvetlerinin bulunduğu Hmeymim üssü, bir diğeri de deniz üssü olarak kullandığı Tartus Limanı.

Rus hava kuvvetlerinin bulunduğu Hmeymim üssü

Rus hava kuvvetlerinin bulunduğu Hmeymim üssü

AB'nin yaptırımları uzatıldı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Şam rejimine karşı uyguladığı yaptırımları uzattı. Brüksel'den Perşembe günü yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak sivil halka karşı devam eden şiddet baskısı gösterildi.

AB, Suriye'den 273 kişi ve 70 kuruluşa yönelik banka işlemleri ve ticari faaliyetlerin askıya alınması, ayrıca AB'ye seyahat yasağı gibi yaptırımlar uyguluyor. Kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların yanı sıra Şam'a yönelik Suriye'den petrol sevkiyatı yasağı gibi ekonomik yaptırımlar da uygulanıyor. 

Rusya'nın deniz kuvvetlerinin bulunduğu Tartus Limanı

Rusya'nın deniz kuvvetlerinin bulunduğu Tartus Limanı

BM: Sivil halk hedef alınıyor

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Michelle Bachelet de bu ay başında açıklamada, Suriye'de son haftalarda artan sivil ölümleri kınamış ve Suriye'de yerleşim yerlerinin hedef altına aldığına ilişkin çok sayıda saldırının kayıtlara geçtiğini  ifade etmişti. Bachelet, IŞİD ve diğer terör örgüterinin dünya çapındaki küresel koronavirüs salgınıyla  mücadeleden faydalandığını ve sivil halka saldırılar düzenlediğini söylemişti.

Reuters,dpa,epd/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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