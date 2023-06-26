Prigojin: Hükümeti devirme amacımız yoktu

Rusya'da 23 yıllık Vladimir Putin iktidarının en büyük krizlerinden birininyaşanmasına neden olan Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigojin, birliklerinin kuşattıkları Rus kentlerinden çekilmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. On bir dakikalık bir ses kaydı yayımlanan Prigojin, silahlı başkaldırının hükümeti devirme amacı taşımadığını söyledi. Bir protesto olarak gittik, ülkemizin hükümetini devirmek gibi bir niyetimiz yoktu diyen Prigojin, "Taarruzumuz daha önce de üzerinde durduğumuz, ülkede yaşanan ciddi güvenlik zaafiyetlerini de ortaya koymuş oldu" ifadelerini kullandı. Prigojin, attıkları bu adımın nedeninin ise Wagner milislerinin yok edilmesinin önüne geçmek ve "Ukrayna'da işleri yüzüne gözüne bulaştıran komutanlardan" hesap sormak olduğunu anlattı.

"Sahada hiçbir Rus askerini öldürmedik"

Kendilerini bombalayan Rus uçağını düşürmekten duydukları üzüntüyü dile getiren Wagner lideri, sahada ise hiçbir askeri öldürmediklerini belirtti. Prigojin, "(Moskova yakınlarında) ilk taarruz birliği konuşlandırıldığında durduk ve keşif yaptık. Çok kan döküleceğini anladık" ifadeleriyle geri çekilme kararlarını gerekçelendirdi.

Rusya'da kimi askeri blog kaynakları, Wagner başkaldırısı esnasında Rus ordusuna ait altı helikopterin ve bir uçağın düşürüldüğünü öne sürüyor. Kremlin'den ise verilen kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Prigojin, Wagner tarafında iki askerin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Wagner Grubu lideri Prigojin'in emrindeki paralı askerler, Cumartesi gecesi Belarus arabuluculuğunda varılan anlaşma sonucunda geri çekilmeye başlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, varılan anlaşma kapsamında paralı askerlerin kışlalarına döneceğini, kendilerine karşı herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını ve Prigojin'in de Rusya'yı terk ederek Belarus'a gideceğini duyurmuştu.

DW,dpa,Reuters / SÖ,ET

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