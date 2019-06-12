 ″Prag Kasabı″nın mezarı açıldı | ALMANYA | DW | 16.12.2019

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ALMANYA

"Prag Kasabı"nın mezarı açıldı

Almanya'da Yahudi Soykırımı'nın planlayıcılarından olan Nazi subayı Reinhard Heydrich'in Berlin'deki mezarı, kimliği belirsiz kişilerce açıldı. Heydrich, "Prag Kasabı" olarak anılıyordu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Adolf Hitler'e yakın isimlerden biri olan Reinhard Heydrich'in mezarı açılmış hâlde bulundu. Polis, geçen hafta gerçekleştiği açıklanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alman medyasındaki haberlere göre, mezardan herhangi bir şey alınmadığı tahmin ediliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gestapo'yu da kapsayan Reich Güvenlik Baş Dairesi'nin (RSHA) başında olan Heydrich, Yahudi Soykırımı'nın planlayıcıları arasındaydı.

Mario Dederichs tarafından kaleme alınan "Heydrich: Şerrin yüzü" adlı kitapta, Hitler'in Heydrich için "demir kalpli adam" tabirini kullandığı belirtiliyor.

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Berlin'de Neonaziler devriye geziyor

Heydrich, Çekoslavakya'nın Nazi işgalinde olduğu dönemde "Prag Kasabı" olarak biliniyordu. Heydrich'in aracı, 27 Mayıs 1942'de Prag'da İngilizlerce eğitilen Çek ajanların düzenlediği mayın saldırısına hedef oldu. Alman subay, ağır yaralandığı bu saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra öldü. Naaşı, Berlin'deki bir askeri mezarlığa getirilmişti.

Berlin'de geçen haftaki olaya benzer bir vaka daha önce de yaşanmıştı. Yazdığı dizeler ölümünden sonra, kısaca Nazi Partisi olarak bilinen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) resmi marşı olarak kabul edilen Horst Wessel'in mezarı 2000 yılında açılmıştı. Anti-faşist bir grup, Wessel'in mezardan çıkardıkları kafatasını Spree Nehri'ne attıklarını iddia etmişlerdi. Ancak polisin o dönem yaptığı açıklamada, mezardan hiçbir şeyin çalınmadığı belirtilmişti.

DW,AFP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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