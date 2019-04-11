Pompeo’dan Küba ve Rusya’ya Maduro uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve Küba’yı Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermeye devam etmemeleri yönünde uyardı. Pompeo, Maduro'ya da insani yardımların ülkeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Güney Amerika’ya yaptığı ziyaret kapsamında Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentini ziyaret eden Pompeo, Küba’yı muhalif lider Juan Guaido’ya karşı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklememesi konusunda uyardı. "Kübalılar Nicolas Maduro’ya yardım etmeye devam ederlerse bunun bir bedeli olacağını anlamalılar” ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’yı da aynı şekilde uyaracaklarını söyledi. Pompeo, "Maduro'nun boynundaki diplomatik ve siyasi ilmiğin de giderek daraldığının gözlendiğini” sözlerine ekledi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido (solda) ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD ve aralarında Almanya’nın da bulunduğu birçok Batı ülkesi muhalif lider Guaido'yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Rusya, Çin ve Küba ise buna karşın Devlet Başkanı Maduro’nun yanında duruyor.

"İnsani yardım için sınırı açın”

Çok sayıda Venezuelalının akın ettiği Cucuta’dan Maduro’ya da seslenen ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanına Kolombiya sınırını açarak insani yardımın Venezuela halkına ulaştırılmasına izin vermesi yönünde çağrıda bulundu. "Bu köprüleri açın, bu sınırları açın. Bu (duruma) bugün son verebilirsiniz” ifadelerini kullanan Pompeo Maduro’ya yönelik, “Bu dehşeti, bu trajediyi gördüğünüzde umarım yöntemlerinizi değiştirirerek ülkeyi terk edecek kadar umrunuzda olur” diye konuştu.

rtr, AFP /SÖ, AÜ

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