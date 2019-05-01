Pompeo ve Lavrov arasında gergin görüşme

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun askeri ayaklanma çağrısı ve devamında yaşanan karışıklıklarla ilgili olarak ABD ve Rusya arasındaki gerilim büyüyor.

Ülkedeki durumu ele almak için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği telefon konuşmasında taraflar birbirlerini Venezuela'nın içişlerine karışmakla suçladı.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Lavrov'a, "Rusya ve Küba'nın Venezuela'ya müdahalesinin ülkeyi ve ABD ile Rusya'nın ikili ilişkilerini istikrarsızlaştırdığını" ilettiğini belirtti.

Açıklamaya göre Pompeo Rusya'ya, "Nicolas Maduro'ya desteğini sonlandırmasını ve daha iyi bir gelecek arayışında olan Venezuelalılara destek veren Batı Yarımküre'deki birçok devletin arasına katılması" çağrısında bulundu.

Lavrov ise Washington'ın, Guaido'ya destek vererek Venezuela üzerinde "yıkıcı bir etki" yarattığını savundu. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un, "Washington'ın Venezuela'nın içişlerine müdahalesi uluslararası hukuku alenen ihlal etmektedir" ifadesini kullandığını belirtti.

Askeri müdahaleolasılığı

Lavrov ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Venezuela'daki krizi kontrol altına almak için askeri müdehalenin seçenekler arasında bulunduğunu söyleyen açıklamasına da yanıt verdi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Bu tip saldırgan adımlar endişe verici sonuçlar doğurur" dedi ve "Kendi kaderlerine karar verme hakkı sadece Venezuela halkına aittir" diye ekledi.

Çarşamba günü Fox News kanalına konuşan Pompeo, "Başkan çok net ve inanılmaz tutarlıdır. Askeri müdehale olasıdır. Gereken bu olursa, ABD bunu yapacaktır" şeklinde konuşmuştu.

Ancak sözlerine devam eden Pompeo, ABD'nin "barışçıl bir iktidar değişiminden" yana olduğunu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görevden ayrılıp yapılacak yeni seçimlerle ülkenin yeni liderini seçmesini tercih edeceklerini belirtmişti.

Caracas'ta 1 Mayıs'ta yaşanan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti

Ülkede gerilim devam ediyor

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun, Caracas'ta 2017'de ev hapsine alınan siyasi aktivist Leopoldo Lopez ile birlikte Salı günü yaptığı askeri ayaklanma çağrısı sonrası, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndaki gösteriler çatışmalara sahne oldu.

Guaido destekçileri ile Maduro'ya bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalarda bir kadın hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı. Başkent Caracas'ta Guaido'nun askeri ayaklanma çağrısı yaptığı hava üssünün yakınlarında yaşanan protesto gösterilerinde Ulusal Muhafızlar, kendilerine taş atan göstericilere göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti.

Guaido'nun ayaklanma çağrısı uluslararası alanda da yankı bulmuş, ABD'nin aralarında bulunduğu birçok ülke desteğini yinelerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "darbe girişimini kınadığını" açıklamıştı.

Guaido, Ocak ayında kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinin ardından ABD dâhil 50'den fazla ülke tarafından tanınmıştı.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,SSB

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