 Polonya′daki Ukraynalı sığınmacı sayısı 2 milyonu aştı | Avrupa | DW | 26.03.2022

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Avrupa

Polonya'daki Ukraynalı sığınmacı sayısı 2 milyonu aştı

Rusya'nın saldırılarından kaçarak komşu Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 2 milyonu geçti. BM verilerine göre bir ay içinde Ukrayna'dan kaçan sivillerin sayısı 3 milyon 700 bini aştı.

Polonya'da, Ukrayna sınırındaki sığınmacılar

Polonya'da, Ukrayna sınırındaki sığınmacılar

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya sığınanların sayısı 2 milyonu geçti. Polonya Sınır Koruma kuruluşu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısının yaklaşık 2 milyon 270 bin kişi olduğu belirtildi. Sınır Koruma, sadece Cuma günü yaklaşık 30 bin 500 kişinin sınırdan geçiş yaptığını aktardı. Ancak bu sayının bir önceki güne göre yüzde 6,4 düşük olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Polonya'dan Ukrayna'ya geçiş yapanların sayısının ise 322 bini bulduğu belirtildi. Sınır Koruma'nın verdiği bilgilere göre, çoğu Ukrayna vatandaşı olan erkeklerin yanı sıra kadınların da Ukrayna'yı işgal eden Ruslara karşı savaşan Ukrayna birliklerine katılmak üzere ülkeye geri döndüğü ifade edildi.

En fazla sığınmacı kabul eden ülke Polonya

Savaştan kaçarak Polonya sınırını geçenlerden kaçının ülkede kaldığına, kaçının diğer Avrupa ülkelerine geçtiğine dair ise resmi kesin veriler bulunmuyor. Savaştan önce Ukrayna'nın nüfusu 44 milyondan fazlaydı. Polonya ve Ukrayna arasındaki sınırın uzunluğunun ise 500 kilometreden fazla olduğu belirtiliyor.

Polonya'nın Przemysl kenti tren garındaki Ukraynalı sığınmacılar

Polonya'nın Przemysl kenti tren garındaki Ukraynalı sığınmacılar

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlamasından bu yana en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul eden ülke Polonya oldu. UNHCR Cuma günü yaptığı açıklamada, bir ay içinde 3 milyon 725 bin 806 kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini belirtti. Polonya'nın ardından en fazla sığınmacı kabul eden ülke Romanya oldu. Romanya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı yaklaşık 573 bin olarak kaydedildi. Ukrayna'nın komşularından Moldova 375 binden fazla, Macaristan ise yaklaşık 337 bin Ukraynalı'yı kabul etti.

  • Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Çocuklara hoşgeldin karşılaması

    Rumen Daniela Druta Romanya-Ukrayna sınır kapısı Siret'te gönüllü olarak insanlara yardım ediyor. Asıl mesleği bu değil. Suceava kentindeki bir okulda çalışıyor. Burada sınır kapısında Ukrayna'daki savaştan kaçan çocuklara yardım ediyor. Onları kucaklayarak moral vermeye çalışıyor.

  • Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Afet Önleme Dairesi çalışanlarından destek

    Romanya Afet Önleme Dairesi çalışanları da sınır kapısında. Siret'te Ukrayna'dan gelen insanlar için çadırlar kuruyorlar.

  • Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Anneler ve çocukları

    Siret'te özellikle Ukrayna'dan gelen anneler ve çocukları dikkat çekiyor. Kadınlar ısıtılan çadırlardan, Ukrayna'da kalan eşlerini, erkek arkadaşlarını arıyor, durumları hakkında bilgi veriyorlar. Çünkü 18-60 yaş arasındaki erkeklerin Ukrayna'yı terketmelerine izin verilmiyor.

  • Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Korku, soğuk ve çaresizlik

    Siret'e gelen insanların çoğu günlerdir yollarda oldukları için aşırı yorgunlar. Romanya'ya ayak bastıklarında birçoğu rahatlama yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor.

  • Refugiaţii ucraineni la Vama Siret

    Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Evcil hayvanlar moral oluyor

    Kaçanların bir kısmı en iyi arkadaşları, ev hayvanlarını da yanlarında getirmiş. Psikologlar evcil hayvanların insanlara bu savaş dönemindeki zorlukları, travmaları atlatmada yardım ettiğini söylüyor.

  • Refugiaţii la Vama Siret

    Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Yabancı öğrenciler de Ukrayna'yı terkediyor

    Ukrayna'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin dörtte birini Afrika ülkelerinden yabancı öğrenciler oluşturuyor. Tıp fakültesi öğrencileri John ve Emmanuel Gana'dan. Rusya'nın işgali başlamadan kısa bir süre önce Romanya'ya kaçmışlar. Şimdi Romanya'dan ülkelerine dönmeyi bekliyorlar.

  • Ein Flüchtlingskind in der rumänischen Grenzstadt Siret

    Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

    Savaşa rağmen gülümseyen çocuklar

    Sınır kapısı Siret'te görev yapan gönüllülerin çoğu Ukrayna'dan kaçan çocukların çok korkmalarına ve buradaki aşırı soğuğa rağmen gülmelerinin kendileri için en büyük moral kaynağı olduğunu anlatıyor.


Almanya'daki sığınmacı sayısı 260 bine ulaştı

Almanya ise savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 260 bin Ukraynalı sığınmacının kayıtlara geçtiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Federal Polis bugüne kadar Ukrayna'dan Almanya'ya kaçan 259 bin 980 kişi tespit etti. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı" ifadesini kullandı.

Almanya'ya giriş yaptıktan sonra başka bir ülkeye geçenler olduğu için ve sınırlarda sıkı arama yapılmaması nedeniyle Ukraynalı sığınmacılar konusunda kesin sayı vermenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

 

dpa,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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