Polonya yargıçları erken emekli edemeyecek

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da Yüksek Mahkeme yargıçlarının emeklilik yaşını 70'ten 65'e düşüren düzenlemenin "derhal durdurulmasına" hükmetti.

Avrupa Birliğinin (AB) yargı organı olan Avrupa Adalet Divanının kararında "Polonya, Yüksek Mahkeme yargıçlarının emeklilik yaşını düşüren yasanın hükümlerini uygulamayı derhal durdurmalıdır" ifadesine yer verildi.

Mahkeme, kararında çok sayıda yargıcın emekliliğe zorlandığına dikkat çekerek emekliliklerin durdurulması kararının geriye dönük işletilmesi talebinde bulundu. Polonya'nın emeklilik düzenlemesinin yargı bağımsızlığına tehdit oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Avrupa Adalet Divanı ayrıca ileri bir tarihte nihai kararını açıklayacağını duyurdu. Polonya'nın AB yasalarını çiğnemesi durumunda para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Polonya AB ile mahkemelik olmuştu

Brüksel'de konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, kararın kendilerine ulaştığını söyledi. Morawiecki, "AB kurumlarının ne önerdiğine bakacağız. Değerlendirirken, birçok seçenek analiz edilecek" dedi.

Polonya'nın tartışma yaratan yeni yargı düzenlemesi kapsamında Polonya Yüksek Mahkemesi yargıçlarının emeklilik yaşı 70'ten 65'e düşürülmüştü. Düzenleme, yargıçların üçte birinden fazlasını emekliye ayrılmaya zorluyor. Düzenlemeden etkilenenler arasında Başyargıç Malgorzata Gersdorf da bulunuyor. Yasayı "tasfiye" olarak nitelendiren Gersdorf, anayasal garantileri gerekçe göstererek emekliye ayrılmayı reddetmişti.

Avrupa Komisyonu, Polonya'daki Yüksek Mahkeme yargıçlarına yönelik düzenlemeyi geçtiğimiz ay Avrupa Adalet Divanına taşımıştı. Komisyon, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanından "en kısa zamanda" konuyla ilgili bir karar vermesini talep etmişti.

Komisyon, emeklilik yaşının düşürülmesinin önceki hükümetler tarafından atanan yargıçların değişimini hızlandıracağı ve bu durumun hükümete bağlı isimlerin göreve getirilmesinin önünü açacağı konusunda endişe duyduğunu dile getirmişti. Avrupa Komisyonu, 2004'te birliğe katılan Polonya'nın bu düzenleme ile AB anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtiyor.

AFP/ÖA,BK

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