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Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 savaş uçağıFotoğraf: Rosanna van de Logt/Zoonar/picture alliance
PolitikaAlmanya

Polonya MiG-29 sevkiyatı için Almanya'nın onayını bekliyor

39 dakika önce

Polonya, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatı için Almanya'ya onay başvurusunda bulundu. Alman hükümeti kararını yarın açıklayacak.

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Polonya, Ukrayna'ya kısa menzil hava muharebe ve savunma uçağı MiG-29 sevkiyatı için Alman hükümetinden izin istedi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Polonya hükümetinden söz konusu uçakların Ukrayna'ya sevkiyatı için onay başvurusunda bulunulduğunu doğruladı.

Sovyet tasarımı MiG-29 uçaklarının 3 Ekim 1990'da Federal Almanya ile birleşen Demokratik Almanya Cumhuriyeti askeri stoklarından Polonya'ya intikal ettirilmesi nedeniyle, Almanya'nın bu uçakların üçüncü bir devlete sevkiyatını onaylaması gerekiyor.

Polonya, işgalci Rus güçlerine karşı mücadelede Ukrayna'nın en önemli destekçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ukrayna'ya 30 savaş uçağı taahhüdü

Varşova, askeri yardımlarının bir parçası olarak şimdiye kadar Kiev'e Sovyet yapımı sekiz adet MiG-29 sevkiyatı gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Nisan ayı başında Ukrayna'ya aralarında eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti stoklarından jetlerin de bulunduğu yaklaşık 30 uçaktan oluşan MiG filosunun tamamını sevk edeceklerini açıklamıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius resmi bir ziyaret için bulunduğu Batı Afrika ülkesi Mali'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Sovyet üretimi MİG savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatı konusundaki kararını Perşembe günü açıklayacağını duyurdu.

 

AFP,dpa / TY,ET

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