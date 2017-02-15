Pentagon’dan Kabil Havalimanı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmesi ile ilgili görüşmelere dair açıklama geldi.

Düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John F. Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta Brüksel'de gerçekleşen buluşmada Erdoğan'ın, Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda Türkiye'nin öncü bir rol üstlenebileceğini dile getirdiğini ve bununla ilgili olarak detaylar üzerinde çalışıldığını ifade etti. Konuya dair yapılacak çok iş olduğunu da sözlerine ekleyen Kirby, Türkiye'nin olası bir Kabil Havalimanı görevi için ABD'nin ve uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu ima ettiğini ve bu konu üzerinde çalışmaların devam etmesine rağmen, ABD olarak henüz net bir yanıtlarının olmadığını vurguladı.

CumhurbaşkanıErdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sonrasında Afganistan konusunu da ele aldıklarını belirtmiş ve "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor" şeklinde konuşmuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilmesinin ardından da havalimanını işletmeyi öneriyor. Türk ve ABD'li yetkililerden daha önce de bu konuda görüşmelerin sürdüğü yönünde açıklamalar gelmişti.

ABD çekilmeyi ağırdan alıyor

Bu arada Afganistan'da Taliban örgütünün artan saldırıları karşısında ABD hükümeti, bu ülkeden çekilme sürecini uzatmayı düşünüyor. Pentagon Sözcüsü Kirby, bu konuya dair bir soruya verdiği yanıtta, ABD Savunma Bakanlığı'nın bölgeyi sürekli gözlemlediğini ve gerekirse esnek bir tavır sergilemek için hazır olduğunu belirtti. Kirby öte yandan, ABD askeri gücünün, eylül ayına dek Afganistan'dan tamamen çekilmesine yönelik planın ise şu an için geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde Taliban'la anlaşan Amerikan yönetimi, ülke tarihinin en uzun savaş operasyonunu bitirme ve Afganistan'dan çekilme kararı almıştı. Joe Biden'ın başkanlığındaki ABD yönetimi ise 11 Eylül tarihine kadar tüm Amerikan askeri varlığının Afganistan'dan çekilmesini planlıyor. Ayrıca ülkede bulunan diğer NATO askerlerinin de en geç bu tarihte ülkeyi terk etmiş olması öngörülüyor.

Pentagon, şu ana dek ABD askerlerinin yaklaşık yarısının Afganistan'dan çıktığını bildirdi. Amerikan ordusu son dönemde çok sayıda askeri üssü Afganistan ordusuna bırakarak yüzlerce nakliye uçağı dolusu askeri malzemeyi ülke dışına taşıdı.

DW,AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe