 Paris′teki protestolarda çatışma | AVRUPA | DW | 03.06.2020

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AVRUPA

Paris'teki protestolarda çatışma

Paris'te dört yıl önce gözaltına alınırken hayatını kaybeden Afrika kökenli Fransız Adama Traore için düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Protestolar, göstericilerle polis arasında çatışmalara sahne oldu.

Paris'te Adama Traore için düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Paris'te Adama Traore için düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2016 yılında polis tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren Afrika kökenli Fransız Adama Traore için Salı günü düzenlenen yürüyüşte göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd için gerçekleştirilen protestolardaki sloganların kullanıldığı yürüyüşe, Fransa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 10 kişiden kalabalık grupların bir araya gelmesi yasak olmasına karşın yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Polisin protestocuları dağıtmak için tazyikli kullandığı gösterilerde, protestocuların da taş atarak karşılık verdiği bildirildi. AFP haber ajansı, polisin olaylarda plastik mermi de kullandığını aktardı. Bazı göstericiler, caddelerde barikat oluşturmak için etraftaki çöp konteyneri, scooter ve bisikletleri ateşe verdi.

Paris'teki gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı

Paris'teki gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı

Reuters, Fransız polisinin bugün de devam eden gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

Tartışmalı ölüm nedeni

Traore, gözaltında hayatını kaybettiğinde 24 yaşındaydı. Ölümü, 2016 yılında da Fransa'daki polis şiddetine yönelik protestoları beraberinde getirmişti.

Son gösteriler ise Traore'nin ölüm nedenine dair yeni bir raporun açıklanmasının ardından geldi. Traore ailesinin yaptırdığı inceleme, gencin gözaltı yöntemi nedeniyle öldüğüne işaret ediyordu. Bu bulgu, Traore'yi gözaltına alan polisleri aklayan resmi raporlarla çelişki göstermişti.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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