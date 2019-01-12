Paris'teki patlamada üç kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki semtlerinden birinde yer alan bir fırında patlama meydana geldi. Paris savcılığı, olayda iki itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamada yaralanan İspanyol bir kadın ise hastanede yaşamını yitirdi.

Daha önce ikisi itfaiyeci dört kişinin hayatını kaybettiğini duyuran İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in açıklamasının sehven yapıldığı belirtildi.

Binadaki patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Binadaki yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına 200'den fazla itfaiye görevlisi ve iki helikopter katıldı.

Patlama sonrası yayınlanan görüntülerde, fırının bulunduğu binanın alt katlarının alevler içinde kaldığı görüldü. Binanın önünde park hâlinde olan araçlar da hasar gördü.

Binanın üst katlarında yaşayan bazı insanlar, itfaiye tarafından merdivenle tahliye edildi.

Yerel saatle 9'da gerçekleşen patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığından şüpheleniliyor. Paris savcısı Remi Heitz, patlamanın nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini belirterek, "Ancak bunun bir kaza olduğunu açık şekilde söyleyebilirim. Muhtemelen de bir gaz kaçağından kaynaklandı" diye ekledi.

Alman Haber Ajansı (dpa), patlama öncesi fırındaki gaz kaçağı nedeniyle olay yerine itfaiye çağrıldığını bildirdi.

Patlama, Paris'te polisin her cumartesi düzenlenen Sarı Yelekliler protestoları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldığı bir günde meydana geldi.

AFP,rtr/CÖ,AÜ

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