Paris'teki gösterilerde olay çıktı

Fransa'nın Paris, Rennes, Lille, Marseille ve Lyon dahil birçok kentinde basın özgürlüğü talebi ve polis şiddetini protesto için cumartesi günü gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, yüz kentte 130 binden fazla kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, gösterileri organize edenler Paris’te 200 bin olmak üzere protestolara toplam 500 bin kişinin katıldığını öne sürdü.

Ancak başkent Paris'teki protestolarda polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi. Protestocuların barikat kurarak polise taş attığı, polisin de biber gazı ile müdahale ettiği ifade edildi.

Paris’in bazı bölgelerinde göstericilerin Fransa Merkez Bankası’na ait bir binanın girişini ve arabaları ateşe verdiği, birçok göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Rennes kentinde de polisin göstericilere karşı biber gazı kullandığı bildirildi. Ancak gösterilerin büyük bir bölümünün olaysız geçtiği kaydedildi.

Gösterilerde 23'ü başkent Paris'te olmak üzere 37 güvenlik görevlisinin yaralandığını Twitter’dan duyuran Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "kolluk kuvvetlerine karşı şiddet kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Polisin Paris ve çevresinde 46 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Güvenlik yasa tasarısı

Bir müzik prodüktörünün üç polis memuru tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin perşembe günü sosyal medyada yayınlanması, ülkede polis şiddetine yönelik tepkileri artırırken, yeni güvenlik yasa tasarısının bazı maddeleri de eleştirilere neden oluyor.

Tartışmalı yasa maddesi, "fiziksel veya psikolojik bütünlüğüne" zarar vermek niyetiyle polisin görev sırasında videosunun çekilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor. İnsan hakları savunucuları ve gazeteciler, çok açık olmayan bu maddenin basın özgürlüğünü kısıtlayacağından kaygı duyuyor.

Bu madde ile ayrıca polisin şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayılmasının engellenmesinin hedeflendiği yorumları yapılıyor. Ülkedeki sosyal reformları protesto eden "Sarı Yeleklilerin" gösterileri sırasında polisin plastik mermi kullanarak yaralanmalara yol açması veya tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin polis kontrolü sırasında hayatını kaybetmesi görüntülerin sosyal medyada yayılması ile ortaya çıkmıştı.

dpa /SSB, BÖ

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