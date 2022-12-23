  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS
SuçFransa

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

2 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü.

https://p.dw.com/p/4LN2X

Fransa'nın başkenti Paris'teki silahlı saldırıda üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Saldırının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, 10'uncu Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının, Enghien Caddesi'ndeki bir Kürt kültür merkezinin yanı sıra Kürt merkezinin karşısındaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldığını kaydetti.

Savcılık da Paris'in 10'uncu Bölgesi'ndeki Doğu Garı yakınlarında meydana gelen olayın ardından 69 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Paris Schießerei in Innenstadt
Fotoğraf: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

Saldırının nedeninin henüz bilinmediği, olayla ilgili cinayet soruşturması açıldığı açıklandı.

"Bir kişi yoğun bakımda, iki kişiyse ciddi şekilde yaralandı" diyen Paris savcısı Laure Beccuau, gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğunu belirtti.

Beccuau, şüphelinin Fransız makamlarınca bilinen bir isim olduğunu ifade ederek olayın arkasındaki olası ırkçı unsurların araştırılacağını söyledi.

Sığınmacılara saldırmış

Savcı Beccuau, şüphelinin daha önce çadır kamplardaki sığınmacılara yönelik bir saldırı da gerçekleştirdiğini belirtti. Le Parisien gazetesi, şüphelinin geçen yılki saldırıyı kılıçla gerçekleştirdiğini ve olayda yaralananlar olduğunu bildirdi. Gazete, söz konusu kişinin cezaevinden bu ayın ortasında adli kontrol şartıyla çıktığını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerine gideceğini duyurdu.

DW,AFP,dpa,AP,rtr/CÖ,BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

Suç2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yolsuzlukla suçlanan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve partneri Francesco Giorgi

Senaryo gibi yolsuzluk: Eva Kaili skandalı

Senaryo gibi yolsuzluk: Eva Kaili skandalı

Politika3 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Göç İdaresi Dairesi

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Politika10 saat önce
external

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Hukuk ve Adalet21 saat önce04:07 dak.
external

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Politika22 saat önce04:08 dak.
external

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Politika23 saat önce06:33 dak.

Asgari ücret açlık sınırında

Asgari ücret açlık sınırında

Ekonomi22 Aralık 2022
Ana sayfaya dön