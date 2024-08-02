Paris Olimpiyatları sanat yönetmenine ölüm tehdidi

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Yaz Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da gerçekleştirilen açılış töreninde sergilenen bazı performanslarla ilgili tartışmalar sürerken, törenin sanat yönetmeni Thomas Jolly ölüm tehditleri aldığını ileri sürerek emniyete başvurdu.

Paris Savcılığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, Jolly'nin sosyal medya aracılığıyla tehdit edildiği ve hakaret içeren mesajlara maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada Jolly'nin cinsel yönelimi ve "İsrail kökenli olması" nedeniyle uğradığı hakaretler sebebiyle Salı günü şikayet dilekçesi verdiği belirtilirken, bunun üzerine savcılığın soruşturma başlattığı kaydedildi.

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan açılış töreninde özellikle drag queen'ler, transseksüel bir model ve neredeyse çıplak bir şarkıcının sahne alması eleştiri konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu gösterileri "sapkınlık" olarak nitelerken, ABD başkan adayı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katolik Kilisesi temsilcileri, Leonardo da Vinci'nin, İsa peygamber ve havarilerinin tasvir edildiği ünlü "Son Akşam Yemeği" tablosunu anımsattığı ileri sürülen bir sahneden dolayı açılış törenini eleştirmişlerdi.

Sanatçı Philippe Katerine Olimpiyat açılış töreninde Fotoğraf: Capture TV France/Bestimage/IMAGO

"Paris gurur ve onur duydu"

Ancak Jolly ve Olimpiyat Oyunları organizatörleri eleştirilen sahnenin Son Akşam Yemeği'nden esinlenilmediğini, Yunan mitolojisinden figürlerin tanrı Dionysos'u çevrelediği bir ziyafetin tasviri olduğunu belirterek eleştirileri reddediyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da bugün Jolly'ye "kayıtsız şartsız destek" sözü verdi.

Hidalgo, açılış töreni sırasında Jolly'nin şehrin değerlerine sahip çıktığını belirterek, "Paris, şehrimizi kutlamak ve dünyaya ne olduğumuzu göstermek için onun yeteneğine güvenmekten gurur ve onur duydu" ifadelerini kullandı.

dpa / TY,ET

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