Paris 2024'te güvenlik nasıl sağlanıyor?

Olimpiyat Oyunları oldukça büyük bir etkinlik ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa geçmişte sık sık terör saldırılarının hedefi oldu. Fransız güvenlik birimleri emniyeti nasıl sağlıyor?

Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın görkemli ve tartışmalı açılış töreninden kısa süre önce Fransa'da demiryolu ağına düzenlenen saldırı, böylesi büyük spor etkinliklerinin güvenliğinin ne kadar hassas olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

Fransa güvenliğe neden bu kadar büyük kapasite ayırıyor?

Fransa geçen yıllarda sık sık terör saldırılarının hedefi oldu. Ocak 2015'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ve yine aynı yıl Kasım ayında müzik kulübü Bataclan ile Almanya-Fransa hazırlık maçının yapıldığı Stade de France Stadyumu'nda düzenlenen saldırılar hala akıllarda. 2016 yılında ise, Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz'da Nice'te bir kamyonun sürücüsü, aracını sokaktaki sivillerin üstüne sürerek 86 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkede son yıllarda bazı başka bireysel terör saldırıları da kayda geçti. Onlardan birinde geçen yıl bir Alman turist Sen Köprüsü üzerinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Bu tecrübelerden de yola çıkan Fransız güvenlik birimleri, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde Paris'te alarma geçti ve böylesi bir büyük spor etkinliği için en yüksek derecede tedbirler aldı.

Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Paris'te, Fransız jandarması da güvenliği sağlamaya katkı veriyor Fotoğraf: Andy Wong/AP/picture alliance

Sınırlarda kontroller

Prensipte Fransa'nın Schengen Ülkeleri'ne açılan sınırlarından geçişler serbest. Ancak Olimpiyat Oyunları gibi büyük etkinliklerde durum "gerekçeli istisna" olarak nitelendirilip kontroller yapılabiliyor. Almanya ile Fransa arasındaki sınırdan geçenlere bu bağlamda bir süredir kontroller uygulanıyor. Bu kontroller Paris 2024 öncesinde 20 Temmuz'da başladı ve Paralimpik Oyunları'nın sona ereceği Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Kimin Olimpiyatlar için Fransa'ya gittiği nasıl kontrol ediliyor?

Böylesi bir etkinlikte tam bir kontrol uygulamak çok güç. Sporcu, kulüp üyeleri, takımlara ve sporculara eşlik eden ekipler, gazeteciler, sponsorlar ve benzerleri Paris 2024'e gitmek için zaten önceden akredite yani kayıt olmak zorundaydı. Fransa resmi makamları, müsabakalar öncesinde neredeyse 1 milyon başvuruyu gözden geçirdiklerini açıkladı. 4 bin başvurunun da reddedildiği duyuruldu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin'in belirttiğine göre reddedilenlerden kiminin radikal İslamcılar ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle, bazılarının casusluk şüphesi, kimilerinin de siber saldırı tehlikesi nedeniyle başvurusu geri çevrildi.

İçişleri Bakanlığı, akreditasyon başvurusu reddedilenlerin somut bir saldırı tehdidi planladığı gerekçesiyle geri çevrilmediğini ilaveten belirtti. Reddedilen kimi kişilerin Rusya veya Belarus gibi ülkelerden kendini gazeteci ya da teknik personel olarak tanıtan şüphelilerden oluştuğu da aktarıldı.

Paris'e gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallar

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda güvenliği sağlamak amacıyla 45 bin memur görev yapıyor. Güvenlik için de Fransa'nın başkenti farklı güvenlik bölgelerine ayrılmış durumda. Örneğin Sen Nehri'ne paralel olan kısım "gri güvenlik bölgesi" olarak nitelendiriliyor ve bu bölgeye sadece izni olanlar giriş yapabiliyor. Genişletilmiş "kırmızı güvenlik bölgesi" ise yayaların girebildiği, araçların da "Olimpiyat kartı" adı verilen özel izin ile kullanabildiği alanı tanımlıyor. O bölgede oturan veya çalışanlara verilen bu karta ilaveten QR kodu ile kimliklerin doğrulanması zorunluluğu da var. Paris sakinlerinin kimlik doğrulaması için ilaveten bir QR koduna ihtiyacı olması şartı epeyce tartışmalara neden oldu.

Fransa'nın kuzeyindeki Croisilles kasabası yakınlarında demiryolu hattına düzenlenen saldırının ardından güvenlik önlemleri daha da arttırıldı Fotoğraf: Denis Charlet/AFP

Güvenlik görevlileri nelere dikkat ediyor?

Paris 2024'ün açılış kutlamaları dünya metropolü kentin merkezinde düzenlendi. Sporcular, normalde stadyumlarda düzenlenen geçit törenini bu kez Sen Nehri üzerinden teknelerle yaptılar. Törenin bu bölümü açılışa katılacak izleyici sayısının da azaltılması sayesinde başarılı geçti. Başka spor etkinlikleri ise kente dağıtılmış durumda. Ülkenin en kalabalık bölgelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Fransa helikopterler, İHA'lar ve yapay zeka ile çalışan kameralar kullanıyor. Kentin kritik noktalarında da özel nişancılar ve dalgıçlar güvenliği sağlıyor.

Tamamen kontrol edilmesi zor olan yer ise demiryolu ağı. Cuma günü açılış öncesinde demiryolu güzergahlarına düzenlenen saldırılar gibi olayların her zaman önüne geçilebilmesi güç. Engellenmese de Fransa'nın tren yolu ağı oldukça kapsamlı bir güvenlik sistemiyle donatılmış durumda ve bu sistem sabotaj gibi saldırıları anında farkedip sinyalleri "kırmızı"ya çeviriyor. Bu sayede de yolcuların güvenliği sağlanabiliyor.

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