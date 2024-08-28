Paralimpik Oyunları hakkında bilmeniz gerekenler

Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Paralimpik Oyunları Paris'te başlıyor. DW, engelli bireyler için düzenlenen bu prestijli spor etkinliğiyle ilgili en önemli soruları yanıtlıyor.

Paralimpik Oyunları bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle başlıyor. Fransa'nın başkenti oyunlara hazır ve sporcuların heyecanı had safhada. Para-atlet Johannes Floors, DW'ye verdiği röportajda Paralimpik Oyunları'nın gelişimiyle ilgili olarak "Birkaç yıl öncesine göre daha yüksek bir seviyedeyiz" saptamasını yapıyor.

Organizatörler de iki hafta önce sona eren Olimpiyat Oyunları'na benzer bir başarı öyküsü olması beklenen, engelliler için düzenlenen en büyük spor etkinliğini dört gözle bekliyor.

Paris'teki 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet heyecanını "Olimpiyat büyüsünün aynı bileşenlerini paralimpik modda, aynı ikonik mekânlarda, dünyanın en iyi sporcularının mücadelelerine şahitlik edecek olmaktan heyecan duyuyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Rakamlarla Paralimpik Oyunları

Paralimpik Oyunları'nda 22 spor dalında yaklaşık 4 bin sporcu yarışacak. Organizatörler, 164 müsabaka için piyasaya sunulan 3,4 milyon biletin yaklaşık yarısının satıldığını belirtiyor.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ayrıca sekiz sporcunun bugüne kadarki en büyük Mülteci Paralimpik Takımı'nı oluşturacağını duyurdu. Sporcular dünya çapında 120 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı temsil ediyor. Tokyo'daki 2021 Paralimpik Oyunları'nda altı kişilik bir mülteci takımı yarışmıştı.

Paralimpik Oyunlar bu akşam Paris'te düzenlenecek törenle başlayacak Fotoğraf: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images

Paris de Paralimpik Oyunlar için hazırlıklarını tamamladı. Geçen yedi yıl boyunca, Fransız metropolünü engelli bireyler için daha uygun hale getirmek için yaklaşık 125 milyon euro yatırım yapıldı. Kamu binaları ve yerel ulaşım, engelsiz hale getirildi. Ayrıca görme engelli insanlar için kritik kavşaklara 10 bin 400 akustik modül yerleştirildi.

Paralimpik Olimpiyatlar'ın tarihi

1939 yılında Nazi zulmünden İngiltere'ye kaçan Yahudi inancına mensup Alman nörolog Ludwig Guttmann, 1948 yazında Londra'da tekerlekli sandalyeli sporcular için "Stoke Mandeville Oyunları" adını verdiği bir yarışma düzenledi. Bu, ilk kez 1960 yılında Roma'da 23 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Paralimpik Oyunlar'ın başlangıcı oldu. O zamandan beri her dört yılda bir yapılıyor.

1957 yılında Mandeville'de düzenlenen Paralimpik Oyunlar'da karşı karşıya gelen sporcular Fotoğraf: picture-alliance/dpa/empics

Paralimpik Oyunları tarihindeki ilk Kış Oyunları ise 1976 yılında İsveç'te düzenlendi ve o tarihten bu yana yine her dört yılda bir gerçekleştiriliyor. Oyunlar 1988'den bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında yapılan bir anlaşma gereği Olimpiyat Oyunları ile aynı yerde düzenleniyor.

Paralimpik Oyunları'nın önemi

Paralimpik Oyunları, para-spor alanındaki en önemli etkinliklerden biri. Katılan sporcu sayısı istikrarlı bir şekilde çoğalırken, medyanın ve uluslararası kamuoyunun ilgisi de sürekli artıyor.

Tokyo 2021'de Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan para atlet Floors, artık sadece kişinin engeliyle değil, giderek artan bir şekilde kişiliğiyle ve motivasyonuyla da ilgilenildiğini söylüyor.

Paralimpik yüzücü ve dünya şampiyonu Elena Semechin için Paralimpik Oyunları, spor müsabakalarından çok daha fazlası: "Ben bunu aynı zamanda bir elçilik faaliyeti, diğer insanlar için bir rol model olarak görüyorum. Bu nedenle Paralimpik Oyunlar'da Almanya'yı ve sporumuzu temsil edebilmek benim için daha da önemli."

Paralimpik Oyunları'nda beşinci kez yarışan 39 yaşındaki para-bisikletçi Thomas Ulbricht ise "Bu yapabileceğiniz en güzel şey. Kendinizi tanıtmak, ailenizi ve tabii ki ülkenizi gururlandırmak istiyorsunuz" diyor.

Türkiye'den Paralimpik Oyunlar'a 94 sporcu katılıyor Fotoğraf: DHA

Türkiye'den rekor katılım

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekor seviyede olacak. Ay-yıldızlı forma ile oyunlarda toplam 94 sporcu yarışacak. Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, özellikle kadınlar golbol dalında favori olarak gösteriliyor. Kadın milliler, 2016 Rio ve ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

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