 Pakistan’dan Hindistan’a “sonuna kadar savaşmaya hazırız” mesajı | DÜNYA | DW | 14.08.2019

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DÜNYA

Pakistan’dan Hindistan’a “sonuna kadar savaşmaya hazırız” mesajı

“Sonuna kadar savaşmaya hazırız” açıklamasıyla Hindistan’a sert çıkan Pakistan liderleri, özel statüsüne son verilen Cammu Keşmir halkınının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdiklerini açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan, Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsüne son veren Hindistan'a meydan okudu.  Pakistan’ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen törende konuşan cumhurbaşkanı Arif Alvi,  Hindistan’ın uluslararası hukuku ihlal ederek Cammu Keşmir’in statüsünü kaldırmasını kınadıklarını söyledi. 

“Geri adım atmayız”

Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Alvi, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” diye konuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han ise bağımsızlık günü dolaysıyla, Keşmir’in Pakistan'a bağlı kısmı, Azad Keşmir'i ziyaret etti. 

Han, ziyareti öncesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, “Keşmirli kardeşlerime onların yanında olduğumuz güvencesini veriyorum” ifadelerine yer verdi. 

“Yanıt vermeye hazırız”

Azad Keşmir ziyareti sırasında ise Han, eyalet yasama meclisinde yaptığı konuşmada  Hindistan kontrolü altındaki Cammu Keşmir halkına seslendi. 

Han, Hindistan’a bağlı Cammu Keşmir halkının, kendi kaderini tayin etme hakkı için yürüttükleri mücadeleye destek verdiklerini açıkladı. 

Pakistan ordusunun Hindistan’ın olası bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu da söyleyen Han, saldırıya hedef olmaları halinde de “sonuna kadar savaşacaklarını” söyledi. 

Indien Kaschmir Opferfest (picture-alliance/AP Photo/C. Anand)

Hindistan Keşmir bölgesinde kontrolü altındaki Cammu Keşmir eyaletinin özerk statüsünü kaldırma kararı almıştı

Dikkatler BM Güvenlik Konseyi'ne çevrildi

Bu arada Pakistan, Keşmir bölgesindeki gelişmelerin görüşülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı yapılması çağrısı yapıldığını açıkladı. 

İki nükleer Pakistan ve Hindistan arasında gerilimin tırmanması uluslararası toplumda endişeye yol açarken, dikkatler BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantı talebine vereceği yanıta çevrildi. 

Güvenlik konseyinin dönem başkanlığını yürüten Polonya’nın Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Pakistan dışişleri bakanının mektubunun, güvenlik konseyine üye ülkeler arasında müzakere edileceğini söylemekle yetindi. 

Hindistan’ın protesto endişesi 

Bu arada Hindistan, özel statüsüne son verilen Cammu Keşmir’de 10 gündür süren sokağa çıkma yasağını perşembe günü hafifleteceğini, ancak uygulanan telefon ve internet kesintisinin süreceğini açıkladı. 

Hindistan, özel statüye son verme kararından bir gün önce, 4 Ağustos’ta çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’e binlerce takviye güvenlik gücü göndermiş, önde gelen bölge siyasetçileri ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Geçen hafta cuma namazı sonrasında 8 bin kişinin özel statüye son verilme kararını protesto etmek için yürüyüşe geçtiği ancak polisin göz yaşartıcı gaz ve şiddet uygulayarak gösteriyi dağıttığı bildirilmişti. 

AFP, AP, Reuters/DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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