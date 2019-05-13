Pakistan'da yüzlerce çocuğa HIV bulaştı

Pakistan'ın güneyindeki Sind vilayetinde yüzlerce kişide HIV virüsünün teşhis edilmesi paniğe yol açtı. Yetkililer şimdiye kadar 700 kişiye HIV virüsü bulaştığının tespit edildiğini, bunların dörtte üçünün 12 yaş altı çocuklar olduğunu bildirdi.

Mart ayında pek çok çocukta AIDS'e yol açan HIV virüsü tespit edilmesi üzerine Rato Dero kenti ve çevresinde herkese test uygulanması kararı alındı. Nisan ayından bu yana bölgede günde 2 bin kişiye HIV testi uygulanıyor. HIV virüsü bulaşmış şırınga ve neşterlerin kullanılmasının virüsün yayılmasına yol açtığı öne sürülüyor. Bu bağlamda yetkililer bir çocuk doktorunu gözaltına aldı.

"Çocuğumla artık kim oynar?"

Sind'de kurulan geçici klinikte ise bir çok ebeveynin çocuğuna HIV testi yaptırmak istemesi üzerine uzun kuyruklar oluşuyor. AFP haber ajansına konuşan Mukhtar Pervez, kızına HIV teşhisi konduğunu ve kızının ateşlenmesinin enfeksiyonun ilk belirtisi olmasından endişe duyduğunu söyledi. Nisar Ahmed ise bir yaşındaki kızına virüs bulaştığını üç gün önce öğrendiğini belirtti.

AFP'nin konuştuğu bir anne de kızına HIV teşhisi konulduğunu belirterek "Onunla artık kim oynamak ister? İlerde kim evlenmek ister?” dedi. Çocuğuna HIV virüsü bulaşan ailelerin çoğu eğitimsiz, hastalık hakkında bilgisi ve ilaç alacak maddi gücü yok.

Yüzlerce ailenin endişeli bekleyişi sürüyor

Sahte doktorlar

Uzun süre Pakistan'da HIV virüsü kontrol altındaydı. Ancak virüs son yıllarda ülkede hızla yayılıyor. 2017'de 20 bin yeni vaka tespit edildi. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Pakistan HIV virüsünün en hızlı yayıldığı ikinci Asya ülkesi. Tahmini rakamlara göre 220 milyon nüfusa sahip Pakistan'da en az 150 bin kişi HIV virüsü taşıyor.

Ülkedeki kötü sağlık sistemi HIV krizini kötüleştiriyor. Pek çok ailenin sahte doktorlara gitmekten başka çaresi kalmıyor. Hükümetin verdiği rakamlara göre 270 bini Sind Vilayeti'nde olmak üzere ülkede 600 bin sahte doktor çalışıyor.

Sağlık uzmanları bu kişilerin tasarruf yapmak için aynı şırıngaları kullanmasının ve ülkede sağlık personelinin yetersiz olmasının HIV krizlerine yol açtığını belirtiyor.

dpa/afp, DK/GA

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