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HIV

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü, kısaca HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS'e yol açan virüs. Bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur.

DW Türkçe'nin HIV ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

DW Haber - 01.12.2020 01.12.2020

Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısı ne kadar güvenilir? Yargıçlar Sendikası'ndan "Acil işler dışında yargı birimleri kapansın" çağrısı. Maden Mühendisleri Odası: "Kanal İstanbul projesindeki yanlış hesaplamalardan doğabilecek ek maliyet 1- 2 milyar dolar arasında". HIV+ yaşamak.

DW Haber - 27.04.2020 27.04.2020

Eşcinsellik ile HIV arasında bağ kuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hem tepki hem de destek geldi. Uzmanlar, koronavirüs konusunda bilimsel çalışma yürütmek için gerekli verilerden yoksun olduklarını söylüyor. KESK, "İşyerlerinde yeterince koruyucu malzeme ve dezenfektan yok" uyarısında bulundu. Avrupa'da en fazla can kaybı yaşanan İtalya'da ikinci aşama.

DW Haber - 28.01.2020 28.01.2020

CHP ve HDP: Deprem yardımları ayrım gözetmeksizin yapılmalı. 1999'dan beri 72 milyar lira deprem vergisi toplandı. Gezi davasında sanık avukatları duruşmayı terk etti. AİHM'den TFF Tahkim Kurulu hakkında emsal teşkil eden karar. Korovavirüsüne karşı HIV ilacı denendi.

DW Haber - 2.12.2019 02.12.2019

Londra'daki NATO zirvesi Türkiye için kritik önem taşıyor. Türkiye'de insanlar ön yargılardan ötürü HIV testi yaptırmıyor. Asgari ücrette zam pazarlığı başladı.

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü 01.12.2019

Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. Nairobi'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.

ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye’de HIV pozitif olmak 01.12.2019

Birçok alanda ayrımcılığa maruz bırakılan HIV pozitif bireyler kendini gizlemek zorunda kalıyor. Önyargılardan dolayı insanlar HIV testi yaptırmıyor, sonuç olarak virüs hızla yayılmaya devam ediyor.

A red ribbon, the symbol of HIV/AIDS awareness, is put on a gate of the city council chamber during an NGO's campaign on the World AIDS Day in Rio de Janeiro, Brazil, on December 1, 2014. AFP PHOTO / YASUYOSHI CHIBA / AFP / YASUYOSHI CHIBA (Photo credit should read YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images) Getty Images/Y.Y.Chiba

BM raporu: AIDS’e bağlı ölümlerin sayısı düştü 17.07.2019

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS, AIDS’e bağlı ölümlerde, 2010 yılına oranla yüzde 33'lük düşüş yaşandığını bildirdi. Ancak ilgili rapora göre AIDS ile mücadeleye ayrılan kaynaklar da azalıyor.
In this image taken on May 9, 2019, a Pakistani paramedic takes a blood sample from a baby for a HIV test at a state-run hospital in Rato Dero in the district of Larkana of the southern Sindh province. - Parents nervously watch over their children as they jostle in line to be tested for HIV in a village near Pakistans Larkana amid a sudden outbreak among its young who have allegedly been infected by a doctor using a contaminated syringe. (Photo by RIZWAN TABASSUM / AFP) / TO GO WITH: Pakistan-health-HIV-children, SCENE by Ashraf KHAN (Photo credit should read RIZWAN TABASSUM/AFP/Getty Images)

Pakistan'da yüzlerce çocuğa HIV bulaştı 23.05.2019

Yüzlerce çocuğa HIV bulaşan Pakistan'da kriz büyüyor. Kullanılmış şırıngalar yüzünden virüsün hızla yayıldığı Sind vilayetinde HIV virüsü teşhis edilenlerin sayısı 700'e yükseldi. Bunların dörtte üçü çocuk.

AIDS tedavisinde dev adım 05.03.2019

Tarihte ikinci kez bir hasta, AIDS'e yol açan HIV virüsünden kurtuldu. Araştırmacılar bu gelişmeyi AIDS tedavisinde dev bir adım olarak tanımlıyor.

HIV'e karşı Sovyet romantizmiyle savaş 01.12.2018

Dünya genelinde HIV'e yakalananların oranı düşüşe geçse de Rusya'da hala yükselişte. DW'den Juri Rescheto, her dört sakininden birinin HIV taşıyıcısı olduğu Severouralsk kasabasını ziyaret etti. Kent yetkilileri "anlamsız seks yerine Sovyet romantizmini" öne çıkaran bir yöntemi de içeren bir planla virüse karşı mücadele veriyor.

HIV pozitif ve negatif çocuklar birlikte büyüyor 01.12.2018

Rusya'daki bu çocuk yurdunda HIV pozitif ve negatif çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte büyüyor. Çocuk yurdu toplumdaki önyargı ve vurdumduymazlığa, çocuklara verdiği şefkat ve korumayla karşı koyuyor.
A Russian FrontAIDS with a Red Ribbon, a sign of support for people living with HIV on his cap protests in downtown Moscow, 28 November 2006, takes part in a protest against a criminal conspiracy between the Russian government officials and pharmaceutical corporations. According to the World Health Organization, nearly 100 thousand people in Russia need treatment. The Russian Ministry of Health and Social Development promised to provide treatment for 19147 HIV-positive people but failed to fulfill the commitment, 15000 of whom were to receive treatment through the National HIV/AIDS Program “Health”. AFP PHOTO / DENIS SINYAKOV (Photo credit should read DENIS SINYAKOV/AFP/Getty Images)

UNAIDS: 50 ülke için alarm zilleri çalıyor 23.07.2018

Dünya genelinde her yıl yaklaşık bir milyon kişi HIV virüsü nedeniyle ölüyor. BM, 2018 Uluslararası AIDS Konferansı öncesi 50 ülkede artan yeni HIV vakalarına karşı uyardı.
ARCHIV - 04.05.2017, Berlin: Ein junger Mann führt einen HIV-Heimtest durch. Das Bundesgesundheitsministerium will gesetzlich regeln, dass ab Herbst HIV-Selbsttests frei verkäuflich für jedermann zugänglich sind. (zu dpa «Ministerium will HIV-Selbsttests frei zugänglich machen » vom 08.06.2018) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da evde yapılabilecek HIV testi satışa sunulacak 08.06.2018

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, insanların HIV taşıyıp taşımadıklarını tespit edebilmeleri için evde yapılabilecek testinin piyasaya sürüleceğini söyledi. Alman AIDS derneğinden Spahn'a destek geldi.
Dicle Universitaetskrankenhaus in Diyarbakır

Diyarbakır’daki HIV skandalına tepkiler sürüyor 09.01.2018

Dicle Üniversitesi’nde HIV taşıyan hamile bir kadını doktorların ameliyat etmek istememesi yargıya taşındı. Üniversite bir soruşturma komisyonu kurdu, savcılık da olaya el attı. Aile ise kırgın.

AIDS hastası Hint aktivistin dışlanmaya karşı mücadelesi 02.12.2017

Artık ilerleyen tıp sayesinde AIDS hastaları eskiye oranla çok daha uzun yaşayabiliyor. Bunlardan biri de 18 yaşından bu yana HIV taşıyan Mona Balani. Hint hükümetinin AIDS ile mücadele programı sayesinde HIV bulaşanların sayısı son 7 yılda yarıya düştü.

YEKATERINBURG, RUSSIA - NOVEMBER 2, 2016: A man has a blood test at a mobile HIV testing unit near Uralmash Station of the Yekaterinburg Metro. According to Tatyana Savinova, first deputy head of Yekaterinburg's Health Department, every 50th Yekaterinburg resident is a HIV carrier. Donat Sorokin/TASS |

Her 17 saniyede bir kişiye HIV bulaşıyor 01.12.2017

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında açıklanan rakamlara göre her 17 saniyede bir kişiye AIDS hastalığına yol açan HIV bulaşıyor. Çocuklarda bu rakam her 18 saatte bir.

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