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İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü, kısaca HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS'e yol açan virüs. Bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur.
DW Türkçe'nin HIV ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısı ne kadar güvenilir? Yargıçlar Sendikası'ndan "Acil işler dışında yargı birimleri kapansın" çağrısı. Maden Mühendisleri Odası: "Kanal İstanbul projesindeki yanlış hesaplamalardan doğabilecek ek maliyet 1- 2 milyar dolar arasında". HIV+ yaşamak.
Eşcinsellik ile HIV arasında bağ kuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hem tepki hem de destek geldi. Uzmanlar, koronavirüs konusunda bilimsel çalışma yürütmek için gerekli verilerden yoksun olduklarını söylüyor. KESK, "İşyerlerinde yeterince koruyucu malzeme ve dezenfektan yok" uyarısında bulundu. Avrupa'da en fazla can kaybı yaşanan İtalya'da ikinci aşama.
CHP ve HDP: Deprem yardımları ayrım gözetmeksizin yapılmalı. 1999'dan beri 72 milyar lira deprem vergisi toplandı. Gezi davasında sanık avukatları duruşmayı terk etti. AİHM'den TFF Tahkim Kurulu hakkında emsal teşkil eden karar. Korovavirüsüne karşı HIV ilacı denendi.
Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. Nairobi'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.
Dünya genelinde HIV'e yakalananların oranı düşüşe geçse de Rusya'da hala yükselişte. DW'den Juri Rescheto, her dört sakininden birinin HIV taşıyıcısı olduğu Severouralsk kasabasını ziyaret etti. Kent yetkilileri "anlamsız seks yerine Sovyet romantizmini" öne çıkaran bir yöntemi de içeren bir planla virüse karşı mücadele veriyor.
Artık ilerleyen tıp sayesinde AIDS hastaları eskiye oranla çok daha uzun yaşayabiliyor. Bunlardan biri de 18 yaşından bu yana HIV taşıyan Mona Balani. Hint hükümetinin AIDS ile mücadele programı sayesinde HIV bulaşanların sayısı son 7 yılda yarıya düştü.