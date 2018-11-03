Pakistan'da Asya Bibi’nin ailesinden Batı'ya çağrı

Pakistan'da Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Asya Bibi'nin beraat etmesi üzerine radikal İslamcıların düzenlediği protesto gösterilerinin ardından, eşi Ashik Mesih ailenin hayatından kaygı duyuyor. Bibi’nin eşi Ashik Mesih, Pazar günü yayınlanan görüntülü mesajında, ABD, İngiltere ve Kanada’ya çağrıda bulunarak hâlen cezaevinde bulunan eşi Asya Bibi ve ailesinin Pakistan’ı terk etmesi ve sığınma hakkı tanınması için yardım etmelerini istedi.

Hristiyanlık dinine mensup olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti. Bunun üzerine radikal İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin Cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmesine izin verilmemesi öngörülmüştü. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

Asya Bibi'nin beraati üzerine düzenlenen protesto gösterilerinden bir kare

Bibi'nin eşi: Hiçbir yerde güvende değiliz

Bibi'nin eşi Ashik Mesih, Cumartesi günü Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada ise hükümetin İslamcı gruplarla vardığı bu uzlaşmayı eleştirdi. Pakistan Yüksek Mahkemesi hâkimlerinin "davayı bütün yönleriyle ele alarak, bütün olguların analizini yaparak, bütün çelişkileri inceleyerek” beraat kararına vardıklarını belirten Mesih, "bu nedenle hükümetin hiçbir şekilde böyle bir uzlaşmaya yanaşmaması” gerektiğini söyledi. Artık ailesinin hiçbir yerde güvende olmadığını ifade eden Mesih, kendisinin ve kızlarının güvenlik nedeniyle saklandıklarını ve kaldıkları yeri sürekli değiştirdiklerini söyledi. Mesih, cezaevinde eşine saldırılmasından korktuğunu da sözlerine ekledi.

İngiltere Hristiyan Pakistanlılar Derneği'nden Wilson Chowdhry, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Kanada'da yaşayan Hristiyan Pakistanlıların sayısının yüksek olması nedeniyle Bibi'nin ailesinin de bu ülkelere sığınmak istediğini belirtti. Chowdhry, Asya Bibi'nin ülkeyi terk etmesi hâlinde ailesinin her ferdinin hatta onunla bağlantısı olan herkesin hayatının tehlikede olacağını söyledi.

Öte yandan, Bibi'nin avukatının da hayatından endişe ettiği gerekçesiyle Pakistan'ı terk ettiği bildirildi.

DW,AFP/JD,CÖ

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