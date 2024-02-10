Pakistan seçimleri: İmran Han yanlıları önde

Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerde şu ana dek açıklanan sonuçlara göre en fazla oyu, tutuklu Eski Başbakan İmran Han'ın partisinin desteklediği bağımsız adaylar elde etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis ile eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin sonuçları gelmeye devam ediyor.

Şu ana dek açıklanan sonuçlara göre, tutuklu Eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından desteklenen bağımsız adaylar yarışı önde götürüyor. Bir diğer eski başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada.

Seçim komisyonunun aldığı karar nedeniyle PTI adaylarının parti adı altında kampanya yürütmelerine izin verilmediği için adaylar bağımsız olarak kayıt yaptırarak seçime girdi.

Cumartesi günü Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, çoğu Han'ın partisi PTI tarafından desteklenen bağımsız adaylar, an itibarıyla Ulusal Meclis'te 99 sandalye ile birinci sırada, onları 71 sandalye ile PML-N takip ediyor.

53 sandalye kazanan Pakistan Halk Partisi (PPP), beklenenden daha iyi bir sonuç alırken, diğer sandalyeler küçük partiler arasında dağıldı. Parlamentodaki 266 sandalyeden 15'i henüz belirlenmedi. Üç kamptan hiçbiri mutlak çoğunluğa sahip olmadığından, iktidar için koalisyon görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Eski Başbakan Şerif, seçimlerde zafer kazandıklarını ilan etti. Diğer partileri koalisyon görüşmelerine katılmaya davet eden Şerif, "Hükümeti kurmak için tek başımıza yeterli çoğunluğa sahip değiliz" ifadelerini kullandı. Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, çeşitli partilerin temsilcileri Cuma akşamı geç saatlerde müzakerelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Navaz Şerif ve İmran Han Fotoğraf: Daniel Leal/Arif Ali/AFP/Getty Images

Londra'da yıllarca sürgünde kaldıktan sonra geçen yıl ülkesine dönen ve siyasi gözlemcilere göre halihazırda ordunun desteğini arkasına alan 74 yaşındaki Şerif, hükümeti kurabilmesi halinde dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak.

Ancak ülkede sonuçlara ilişkin belirsizlik sürüyor. Şu anda hapiste olan eski Başbakan İmran Han'ın üst düzey bir yardımcısı, "Sonuçların tamamı bu gece açıklanmazsa, yarın barışçıl protestolar düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Seçimlere katılması yasaklanan Han, yolsuzluk ve devlet sırlarını sızdırma suçlarını işlediği gerekçesiyle çok sayıda davada hapis cezasına çarptırılmıştı.

İmran Han'ın siyasi muhalifleri, 2018'de orduyu Han'a iktidar yolunu açmakla suçlamıştı. 2022 yılının Nisan ayında güvensizlik oyuyla hükümetten düşürülen Han'ın, o dönemde ise ordu ile arasının açıldığı öne sürülüyor. İmran Han, yapılan bu son seçimlerin de ordu tarafından organize ve manipüle edildiğini iddia ediyor.

Askerlerden "Kutuplaşmaya son" çağrısı

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir, ülkedeki siyasi kutuplaşmaya son verilmesi çağrısında bulunarak, "Anarşi ve kutuplaşma siyasetinin üstesinden gelmek için istikrarlı ellere" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Pakistan'da Perşembe günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından oyların sayımı büyük ölçüde gecikti, bu da "hile" tartışmalarını yoğunlaştırdı. Seçim Komisyonu ise gecikmenin nedenini "internet sorunu" olarak açıkladı.

Seçimlerde usulsüzlük uyarısı

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) Cuma günü yapılan açıklamalarda, Pakistan'daki parlamento seçimlerinde "usulsüzlük olduğuna dair işaretlere" dikkat çekildi ve soruşturması çağrıları yapıldı.

Pakistan, 240 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi. Ekonomik kriz içindeki ülkede yüksek enflasyon, işsizlik ve çevre felaketleri en önemli sorunların başında geliyor.

AFP, Reuters / AI,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?