Pakistan: İran saldırısında iki çocuk öldü

Pakistan, İran'ın topraklarına düzenlediği saldırıda iki çocuğun öldüğünü duyurdu. İran daha önce de Suriye ve Irak topraklarındaki hedefleri vurmuştu.

Pakistan, topraklarına İran'ın düzenlediği hava saldırısında iki çocuğun öldüğünü, üç kız çocuğunun da yaralandığını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik ihlalin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ve ciddi sonuçlar doğurabileceği" belirtildi. Açıklamada, "Bu hukuk dışı eylemin, Pakistan ile İran arasında çeşitli iletişim kanallarının varlığına rağmen gerçekleşmesi daha da endişe vericidir" denildi.

Saldırı öncesinde Pakistan'ın geçici Başbakanı Enver el-Hak Kakar ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre'nin Davos beldesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Açıklamada olayın nerede gerçekleştiğine yer verilmedi. Ancak Pakistan medyasında yer alan haberlerde saldırının Belucistan vilayetinin güneybatısında, İran sınırına yakın Panjgur bölgesinde düzenlendiği kaydedildi.

İran, daha önce Irak ve Suriye topraklarında da saldırılar düzenlemiş, "İran karşıtı terör örgütleri ve casusluk merkezlerinin" hedef alındığını bildirmişti. Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas savaşı ile bağlantılı olarak Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alması, ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik operasyonları ve son olarak İran kaynaklı saldırılardaki artış, bölgede çatışmaların yayılması endişesini beraberinde getiriyor.

İran medyası: Ceyş el-Adl örgütü hedef alındı

Pakistan'ın suçlamasına dair İran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak devlete bağlı Nur haber ajansı, cihatçı Ceyş el-Adl örgütünün Pakistan'daki merkez üssüne roket ve SİHA'larla saldırı düzenlendiği haberini geçti.

2012'de kurulan ve İran'ın terör örgütleri listesinde bulunan Ceyş el-Adl, son yıllarda İran topraklarına çeşitli saldırılar düzenlemişti. Son olarak Aralık ayında örgütün İran'ın Rask kentindeki bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 polis memuru ölmüştü.

AFP/BK,JD

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