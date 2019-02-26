 Pakistan-Hindistan arasında savaş uçağı gerginliği | DÜNYA | DW | 27.02.2019

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DÜNYA

Pakistan-Hindistan arasında savaş uçağı gerginliği

Pakistan ve Hindistan karşılıklı savaş uçaklarını düşürdüklerini açıkladı. Keşmir bölgesinde tansiyon giderek artarken Türkiye taraflara itidal çağrısında bulundu.

Pakistan schießt zwei indische Flugzeuge über Kaschmir-Region ab (picture-alliance/dpa/AP/M. Khan)

Pakistan ile Hindistan arasındaki ihtilaflı Keşmir bölgesinde gerilim tırmanıyor. Uluslararası kamuoyunun dikkatinin bu bölgeye çevrilmesine neden olan ilk açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan ordusu, hava sahasını ihlal eden iki Hint savaş uçağını vurduğu duyurdu. Açıklamada, uçaklardan birinin ihtilaflı Keşmir bölgesinin Pakistan kontrolündeki bölümüne, diğerinin ise Hindistan tarafına düştüğü belirtildi.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur tarafından yapılan açıklamada, vurulan uçakların Hint pilotlarından ikisinin "yakalandığı" ifade edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rajeesh Kumar ise "Hindistan tarafındaki askeri tesisleri hedef alan" operasyona katılan bir Pakistan jetinin vurulduğunu söyledi.

Kumar, "Karadaki güçlerimiz, Pakistan uçağının gökyüzünden Pakistan tarafına düştüğünü gördü" açıklamasında bulundu. Hindistan'ın Mig-21 tipi bir uçağını kaybettiğini doğrulayan Kumar, bir Hint pilotun kayıp olduğunu belirtti. Hint polis yetkilileri de daha önce Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki topraklarına düştüğünü söylemişti.

Pakistan ise Hindistan tarafından düşürülen bir uçağı olmadığını belirtiyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Pakistan Sivil Havacılık İdaresi ve ordu, ülkenin tüm hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Hindistan da Keşmir'de kontrol ettiği topraklardaki havaalanlarının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Han'dan nükleer uyarı: Kimse altından kalkamaz

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'a müzakere çağrısında bulunarak nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki olası bir çatışmanın sonuçlarının felaket olacağı konusunda uyardı. Han, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Hindistan'ı bir kez daha müzakere masasına davet ediyorum" diye konuştu. Sağduyunun ağır basması gerektiğini belirten Han, "Gerginlik tırmanırsa sonucu ne olur?" ifadesini kullanarak "Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilir miyiz? dedi.

Gerginliği tırmandıran gelişmeler

Nükleer silah sahibi iki komşu ülke arasındaki gerginlik, Hint savaş uçaklarının Salı günü Pakistan'ı vurmasının ardından daha da tırmanmıştı. Hindistan, söz konusu hava operasyonunda Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir terörist eğitim kampını bombaladığını duyurmuştu. Hindistan, bu kampın, Keşmir'de 14 Şubat'ta düzenlenen ve 40 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı üstlenen Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü'ne ait olduğunu belirtmişti.

Pakistanlı polis yetkilisi Muhammed Altaf ise bu sabah Hindistan askerlerince atılan hava toplarının Keşmir'deki Pakistan köyü Kotli'de altı sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu söylemişti.

Türkiye'den itidal çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" diye ekledi.

Ankara'da gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, "Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir" dedi.

AP,dpa,rtr/CÖ,AÜ
© Deutsche Welle Türkçe

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