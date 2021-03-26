Paşinyan'dan erken seçim için istifa kararı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Nisan ayında istifa ederek 20 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin önünü açacağını duyurdu. Dağlık Karabağ savaşındaki toprak kayıpları nedeniyle Paşinyan'ın istifası talep ediliyordu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede erken seçimlere gidilebilmesi amacıyla Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Seçimlerin yapılacağı 20 Haziran'a kadar ise görevi yürüteceğini belirtti.
Dağlık Karabağ savaşında yaşadığı kayıplar yüzünden Ermenistan Başbakanı Paşinyan yoğun eleştirilere maruz kalmış, istifası amacıyla çok sayıda gösteri düzenlenmişti.
27 Eylül- 9 Kasım arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği pek çok bölgeyi geri almayı başarmıştı. Çatışmalarda 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, toprak kayıplarından Başbakan Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi kitlesel protestolar düzenlemişti.
Ermenistan ordusu, geçen ayın başında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmiş, özellikle kırsal kesimde sevilen Paşinyan ise yaşananların darbe girişimi olduğunu söyleyerek, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifasını isteyen orduya "görevini yap ve ülkeyi savun" yanıtını verdi. Savunma Bakanlığı da ordunun siyasete alet edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.
Ermenistan'da Dağlık Karabağ ateşkes anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan'a istifa baskısı artıyor. Binlerce gösterici sokaklara dökülürken muhalifler hükümet binası önünde çadır kurdu.
İnsan Hakları İzleme örgütünün Azerbaycan'ın Ermeni askerlere yönelik "savaş suçu" işlediği iddialarının ardından, Erivan da Bakü'yü "savaş suçu" işlemekle suçladı.
Ermenistan hükümetinin, Cumhurbaşkanının onaylamamasına rağmen Genelkurmay Başkanını görevden alması üzerine ülkede bir süredir yaşanan siyasi kriz yeniden alevlendi. Ordu bir kez daha başbakanın istifasını istedi.