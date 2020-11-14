Paşinyan'a suikast girişimi engellendi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, bir grubun üyelerinin gözaltına alındığı ve bir silah ve mühimmat deposunun ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında istihbarat servisinin eski yöneticisi Artur Vanetsyan da bulunuyor. Ülkede istihbarattan sorumlu olan Ulusal Güvenlik Servisi, Paşinyan'ın iç ve dış politikada izlediği tutumdan memnun olmayan grubun Başbakan'a suikast düzenleme ve sonrasında "iktidarı ele geçirme" planları yaptığı bilgisini verdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan ile ateşkes anlaşmasını imzalaması üzerine ülkede protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Paşinyan'ı "vatan hainliği" ile suçlayarak, istifasını istemişti.

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a yönelik protestolar sürüyor

Evlerini yakıyorlar

Dağlık Karabağ bölgesinde Rusya'nın öncülüğünde Bakü ile Erivan arasında sağlanan ateşkes anlaşması, çatışmaların durdurulmasının yanı sıra her iki tarafın da kontrolü altında bulunan bölgeleri almasını öngörüyor. Bu da Ermenistan'ın toprak kaybetmesi anlamına geliyor. Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgelerini Azerbaycan'a geri vermesi gerekiyor.

Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a vermesi için belirlenen süre bugün doluyor. Rayon adı verilen idari bölgenin başkenti Kelbecer ve civarındaki köylerde yaşayanların bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Bölgedeki Şarektar köyünden bir er, "Bugün son gün, yarın burada Azerbaycan askerleri olacak" derken, köy sakinlerinden biri terk ettiği evini ateşe veriyor. AFP'ye konuşan Ermeni köylü, "Herkes bugün evini yakacak. Gitmemiz için bize gece yarısına kadar süre verildi" diyor. Bölgeyi terk etmek zorunda kalan Ermenilerin ayrılmadan önce evlerini "düşmana bırakmamak" için ateşe verdikleri belirtiliyor. Bölgede yaşayanların Cuma gününden bu yana evlerini terk ettikleri, bölgede birçok binanın yakıldığı aktarılıyor.

Anlaşma, Ermenistan'ın Ağdam bölgesi ile Kazah bölgesinde Azerbaycan'a ait olan toprakların 20 Kasım'a, Laçin bölgesinin de 1 Aralık'a kadar geri verilmesini öngörüyor.

AFP,dpa/JD,BÖ

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