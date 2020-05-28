 Otomobille izne giden Avrupalı Türkler′e karantina şoku | AVRUPA | DW | 09.07.2020

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AVRUPA

Otomobille izne giden Avrupalı Türkler'e karantina şoku

Avusturya'nın Bulgaristan'dan gelenlere karantina uygulama kararı nedeniyle izne karayoluyla giden Avrupalı Türkler 14 günlük karantina tehlikesiyle karşı karşıya.

Avusturya sınırında korona denetimi yapılıyor

Avusturya sınırında korona denetimi yapılıyor

Avusturya'da yurtdışından gelenlerin koronavirüs vakalarını artırdığının tespit edilmesi üzerine Bulgaristan, Romanya ve Moldavya'ya getirilen seyahat uyarısı, yaz tatilinde otomobille Türkiye'ye giden Avrupalı Türkleri dönüşlerinde olumsuz etkileyecek.

Avusturya'da dün alınan ve aynı gün uygulamaya geçen seyahat uyarısı kapsamında bu ülkelerden Avusturya'ya giriş yapanlar 14 gün karantinada kalmak zorunda. Ancak son 48 saat içerisinde test yaptırıp virüs taşımadığını belgeleyenler karantinadan muaf tutulacak.

Başbakan Sebastian Kurz,  yurtdışından virüs taşınmasını engellemek amacıyla bu güzergahtaki Macaristan ve Slovenya sınırlarında denetimleri artırdıklarını belirterek "Bu ülkelerden giriş yapanlar 14 gün karantinada kalacak ya da test göstermesi gerekecek” dedi. Kurz, karantinaya girmeyenlerin 1.450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecekleri uyarısında bulundu.

Avrupalı Türklerin izin güzergahında

Karantina uygulaması, Bulgaristan'ın Avrupalı Türklerin izin yolu güzergahında bulunması nedeniyle bu ülkeden transit geçiş yapan Türkleri de etkileyecek. Otomobilleriyle Bulgaristan üzerinden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapan Türklerin, Avusturya sınırına geldiklerinde son 48 saat içerisinde test yaptırmış olmaları gerekecek. Türkiye'den test yaptırılması durumunda yaklaşık bin 400 kilometre olan mesafenin bu süre içerisinde kat edilmesi ise izin dönemi yol ve gümrük yoğunluğu nedeniyle mümkün olmayabilir.

Uygulamadan haberdar olmayanlar Avusturya'ya ulaştıklarında  karantinaya girmemek için geri dönerek Macaristan veya İsviçre sınırlarına yönelmek zorunda kalabilecek.

Bulgaristan sınır kapısı

Bulgaristan sınır kapısı

Bulgaristan kısa olduğu için tercih ediliyor 

Avrupa'da yaşayan Türklerin önemli bir kısmı  hava ulaşımından hesaplı olduğu için karayoluyla izne gitmeyi tercih ediyor.

En tasarruflu ve kısa güzergah Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan. Diğer güzergah; Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahı ise ilkinden daha uzun. Bulgaristan'a uğramadan Yunanistan üzerinden geçiş yapmak da mümkün. Bu durumda Fransa, Hollanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan güzergahının tercih edilmesi gerekiyor. Bu güzergahda yol 250-300 kilometre uzuyor.

Haziran'da Kapıkule'den 102 bin giriş

Türkiye Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule

Türkiye Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Avrupalı Türklerin en yoğun olarak kullandığı Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Haziran ayında 21 bin 477 yolcu aracı giriş yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrıca 59 bin 294 bin yabancı uyruklu ve 43 bin 292 Türk uyruklu yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu Türkiye'yi geldi.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

 

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