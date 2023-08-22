Orman yangınları: Dedeağaç'a kül yağıyor

Kanada, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan Tenerife ve Yunanistan'da çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kanada ve Tenerife'deki yangınlar kısmen kontrol altına alınırken, Yunanistan'da yeni yangınlar çıktı.

Yunanistan'da itfaiye dün 24 saat içinde 64 orman yangını çıktığını duyurdu. Yetkililer bu yangınlardan birçoğunun kısa süre içinde söndürüldüğünü belirtirken, dün ülkenin farklı yerlerinde dört büyük yangınla mücadele edildiğini kaydetti.

Dedeağaç'ta çıkan yangın dördüncü gününde

Batı Trakya'da liman kenti Dedeağaç yakınlarında çıkan yangın dördüncü gününe girdi. Kamu televizyonu ERT'nin haberine göre Dedeağaç'a kül yağarken, alevler kente giderek yaklaştı. Alevlerin kente yaklaşması nedeniyle üniversite hastanesi tahliye edildi. Skai televizyonunun haberine göre aralarında çocukların da bulunduğu 175 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Batı Trakya'daki Dadida Ulusal Parkı da yangın tehdidiyle karşı karşıya. Uydu görüntülerinde de dumanların giderek büyüdüğü görüldü. Rüzgarın etkisiyle dumanlar 200 kilometre uzaklıktaki adalarda bile hissedildi. Basında yer alan haberlere göre bir göçmen burada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Dadida Ulusal Parkı'nın yanı sıra dün Atina'nın batısındaki Böotien bölgesi ile Eğriboz'da orman yangınları çıktığı duyuruldu. Sonrasında da Kavala kenti yakınlarındaki Kytnos adasından yangın haberi geldi. Yetkililer birçok noktada tedbir amaçlı olarak tahliye işlemi yapıldığını belirtti. Sivil savunmanın hazırladığı yangın tehdidine ilişkin haritada bugün uyarı seviyesi sarıdan turuncuya, bazı bölgelerde ise kırmızıya yükseltildi. Ülkede aşırı kuraklık nedeniyle bugün de çok sayıda yangın çıkmasından endişe ediliyor.

Tenerife Adası'ndaki yangınlar söndürülemedi Fotoğraf: Andres Gutierrez/AA/picture alliance

Tenerife'de durum

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de çıkan yangınlar da tamamen kontrol altına alınamadı. Ancak itfaiyenin yangınların yayılmasını engelleyebildiği duyuruldu.

Kanada'da ise yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınsa da tehdidin sürdüğü duyuruldu. Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinin Başbakanı David Eby yangınlarda 50 binanın zarar gördüğünü duyurdu. Bu rakamın yükselmesinden endişe eden Eby, "Bu binaların tamamı olmasa da çoğunun konut olduğu varsayılıyor" dedi.

Kanada aylardır yangınlarla mücadele ediyor Fotoğraf: Europa Press/ABACA/picture alliance

Kanada aylardır ülkenin farklı noktalarındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. On binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kalırken, yangınlar yüzünden hava kalitesinin de düştüğü açıklandı. Ordu, yangınlarla mücadelede lojistik desteği veriyor.

dpa, rtr / HT,TY

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