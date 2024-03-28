Olimpiyatlar'da yabancı askerler Fransa'ya destek verecek

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Olimpiyatlar sırasında Fransız güvenlik güçlerine destek için birçok katılımcı ülkenin askeri personel göndereceğini bildirdi.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te terör tehdidi nedeniyle güvenliğin sağlanmasına yabancı askerlerin de destek vermesi planlanıyor. Söz konusu planları AFP'ye teyit eden Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyatlar sırasında ev sahibi ülkenin güçlerine destek olmak için birçok katılımcı ülkenin askeri personel göndereceğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "Çeşitli yabancı uluslar, örneğin güvenlik köpeklerinin kullanımı gibi ihtiyacın büyük olduğu kritik alanlarda bize destek sağlayacak" dedi. Hangi ülkelerden askeri personel gönderileceği konusunda ise bilgi verilmedi.

Güvenlikte Alman-Fransız iş birliğinin artırılması planlanıyor

Almanya ile Fransa'nın Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra, Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da güvenlik alanında iş birliği yapması öngörülüyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Mart ayı içinde yaptığı bir açıklamada, "Almanya ve Fransa arasında ortak polis birimleri ve demiryolu ulaşımında ortak devriye gibi emniyet kuruluşları arasında yakın iş birliği planlıyoruz" demişti.

Nancy Faeser Fotoğraf: MICHELE TANTUSSI/AFP

Bunun yanı sıra Alman-Fransız Görev Birimi'nin (DFEE) de her iki spor etkinliği sırasında görev yapması planlanıyor. Bunun için Federal Polis'e bağlı güvenlik güçleri, Alman Evi ile Jean-Bouin Stadyumu'ndaki Alman Spor Festivali'nde güvenliğin sağlanması için Paris'e gönderilecek.

Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna yönelik 140 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Fransa'da terör alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlık yapan Fransa, Seine Nehri kenarındaki açılış töreninde saldırı endişesi ile milyonlarca izleyici yerine yaklaşık 300 bin kişinin törene katılmasına karar vermişti.

Fransa geçmişte terör saldırılarına sahne olmuş, Kasım 2015'te, Paris'te düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, Temmuz 2016'daki Nice'teki saldırıda ise 86 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP / JD,ET

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