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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştüFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images
PolitikaAlmanya

Almanya'dan Ukrayna için AB perspektifi çağrısı

2 saat önce

Başbakan Scholz, AB liderler zirvesinde Ukrayna’ya aday ülke statüsü verilmesi için çaba göstereceğini söyledi. Zelenskiy ise AB Komisyonu’nun Ukrayna’ya adaylık tavsiyesini "Hak ettiğimiz iyi haber" olarak nitelendirdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun adaylık tavsiyesinde bulunduğu Ukrayna'ya net bir Avrupa perspektifi sunulması gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü yayınladığı video mesajında açıklamalarda bulunan Scholz, "Şimdi dayanışmamızı bir perspektif ile birleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Scholz, "Ukrayna'da çok sayıda kişi özgürlük ve demokrasi için savaşıyor ve bu yolun Avrupa'ya çıktığını bilmek istiyorlar" dedi.

Scholz, gelecek Perşembe günü bir araya gelecek AB liderler zirvesinde, Ukrayna'nın adaylık statüsü için gereken oy birliğine ulaşılması yönünde çaba sarf edeceğini ifade etti. Scholz, "Bu perspektifi açacak, birlikte varılmış, somut bir AB kararına ilişkin 27 kez 'Evet' elde etmek için çalışacağız" dedi. AB üyesi ülkelerin liderlerinin, Kiev'e resmi AB aday statüsü verilip verilmemesi konusunu gelecek hafta karara bağlamaları bekleniyor.

Scholz, hafta içinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Kiev'i ziyaret etmişti. Scholz, diğer Avrupalı liderler ile birlikte, Ukrayna hükümetinin AB üyeliğine destek verdiklerini açıklamıştı.

Scholz, Ukrayna ziyareti sırasında Rus saldırılarından büyük zarar gören, Kiev yakınlarındaki İrpin'i de ziyaret etmişti. Cumartesi günkü mesajında Scholz, kentte tanık olduklarını "Korkunç" olarak nitelendirdi. Ukrayna'ya mali destekte bulunmayı sürdüreceklerini ve ülkenin yeniden inşasında yardımcı olacaklarını vurgulayan Scholz, "Avrupa'nın Ukrayna ile dayanışma göstermeyi sürdüreceğini açık bir biçimde ifade ettik" diye konuştu. Scholz, ülkeye silah sevkiyatını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy: İyi haberleri hak ettik

Olaf Scholz ve Volodimir Zelenskiy
Olaf Scholz ve Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Ludovic Marin/Pool/AP/picture alliance

AB Komisyonu, Cuma günü Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Komisyonu'nun tavsiyesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Cuma akşamı yayınladığı video mesajında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Ukrayna bu iyi haberleri hak etti" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun tavsiyesini "Ukrayna devleti için çalışan herkes için tarihi bir başarı" olarak nitelendiren Zelenskiy, Ukrayna'nın AB ile yakınlaşmasının yalnızca kendileri için değil, AB için de iyi bir gelişme olduğunu kaydetti. Zelenskiy, söz konusu yakınlaşmanın "yıllardır Avrupa'nın geleceğine yapılmış en büyük katkı" olduğunu savundu.

AFP/BÜ,JD

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