Oder'deki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Almanya ve Polonya, iki ülke arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturan Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin nedenini araştırıyor.

Polonya hükümeti, nehre yüksek miktarda kimyasal atık döküldüğünü tahmin ediyor. Hükümet, laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda nehre yüksek miktarda cıva veya ağır metal karışmasının ihtimal dışı olduğunu bildirdi.

Polonya Çevre Bakanı Moskwa, Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda devlete ait veteriner enstitüsünün yaptığı analizlerde balıkların ölüm nedeninin ağır metal olmadığı sonucuna vardığını ifade etti. Moskwa, daha önceki paylaşımında da toplu balık ölümlerinin nedeninin sudaki yüksek miktarda cıva olmasının ihtimal dışı olduğunu belirtmişti. Moskwa, analizlerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor Fotoğraf: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Moskwa, haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada ise sudaki tuz oranının arttığını söyledi. Oder'deki tuz oranının artmasının, sudaki diğer zehirli maddeleri harekete geçirmiş olabileceğinin tahmin edildiğini ifade eden Moskwa, hangi maddelerin balıkların ölümüne yol açtığının yapılacak toksikolojik incelemelerle tespit edileceğini kaydetti.

Brandenburg Eyaleti Çevre Başkanı Axel Vogel ise suda tespit edilen yüksek miktardaki tuz çözeltisinin balık ölümlerine yol açmış olabileceğini söylemişti. Vogel, "Ancak elimizdeki mevcut bulgulara göre Oder'de balık ölümlerine yol açan tek neden bu değil" şeklinde konuştu.

Alman Bakan'dan Polonya'ya sitem

Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, Cumartesi günü Polonya sınırı yakınlarındaki Frankfurt Oder kentinde incelemelerde bulundu. Lemke, balık ölümlerinin nedeninin aydınlatılmasında Polonyalı yetkililerle iş birliği konusunda ilk başta bazı sıkıntıların yaşandığını, ancak artık daha iyi koordinasyon sağlandığını söyledi.

Polonya'nın Alman yetkilileri bilgilendirmemesini eleştiren Yeşiller partili Bakan Lemke, "Bu konuda Almanya ile Polonya arasındaki iş birliğinin gerçekleşmediği açık" ifadesini kullandı. Bakan Lemke, aksi takdirde daha erken bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi. Lemke, Polonya Çevre Bakanı Anna Moskwa ile Cuma günü yaptığı ilk görüşmede uzmanlar tarafından ortak bir değerlendirme yapılması ve analiz sonuçlarının paylaşılması gerektiği konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke Frankfurt Oder'de incelemelerde bulundu Fotoğraf: Annegret Hilse/REUTERS

Felaketin boyutlarının, ne kadar süreceğinin ve besin zinciri ile doğa için sonuçlarının hâlâ bilinmemesinin kaygı yarattığını ifade eden Bakan Lemke, Alman yetkililer tarafından halk sağlığını korumak için gereken önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.

Alman yetkililere olağandışı balık ölümleri konusundaki ilk bilgiler Salı günü ulaşmış, halka uyarı yapılarak, gereken önlemler alınmıştı.

Polonya'dan 210 bin euro para ödülü

Polonya hükümeti ise Oder Nehri'nde toplu halde balıkların öldüğüne ilişkin ilk bilgilerin Temmuz ayında sonunda alındığını ifade ediyor. Hükümet, çevre felaketi karşısında zamanında harekete geçmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, bu eleştiriler sonrasında çevre ve sulardan sorumlu kurumların yöneticilerini görevden aldı. Toplu balık ölümleri konusunda Çarşamba günü bilgilendirildiğini söyleyen Morawiecki, "geç bilgilendirildiğini" savundu.

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Sorumluları bulmayı ve bu çevre suçunu işleyenleri cezalandırmak" istediklerini açıkladı.

Polonya, Oder Nehri'nde toplu balık ölümlerinin aydınlatılması için ihbarda bulunanlara para ödülü verileceğini duyurdu. İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, suçluların yakalanması için polisin toplam 210 bin euroluk para ödülü koyduğunu söyledi.

Tonlarca ölü balık toplanıyor

Oder Nehri bölgesinde yüzlerce gönüllü, telef olan balıkların toplanma çalışmalarına katılıyor. Frankfurt Oder kenti yakınlarındaki Lebus kasabasında ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokunun yayıldığı belirtiliyor. Gönüllülerin nehir suyu ve ölü balıklarla temas etmemek için eldiven ve lastik çizmelerle çalıştığı ifade ediliyor. Lebus belediyesinden Thomas Rubin, "Tonlarca balık toplayacağımızı tahmin ediyorum" dedi. Yaklaşık 80 kilometrelik kıyıda 300 kadar gönüllü faaliyet gösteriyor.

dpa/JD, DÇÜ